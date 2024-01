Juve Sassuolo, formazioni ufficiali: Allegri sceglie Vlahovic e Yildiz. La diretta alle 20.45

Torino, 16 gennaio 2024 – Rispondere al successo dell’Inter a Monza e tornare a meno due dai nerazzurri in classifica, oltre a vendicare la sconfitta dell’andata, unico passo falso in questa stagione per la Juventus. Doppia missione per la squadra di Allegri, impegnata alle 20.45 all’Allianz Stadium contro il Sassuolo.

Un’occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata: i bianconeri cercano la quarta vittoria di fila in campionato, ma Berardi e compagni sognano il colpaccio dopo il successo nello scorso turno contro la Fiorentina.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.. All. Dionisi.

Juve-Sassuolo in diretta alle 20.45

Dove vedere la partita in tv

La sfida fra Juventus e Sassuolo è trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn.