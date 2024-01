Juventus-Sassuolo formazioni, tentazione Yildiz. Dove vederla in tv

Torino, 16 gennaio 2024 - La Juventus per allungare la striscia di vittorie consecutive e riportarsi ad appena due punti dalla capolista Inter. Il Sassuolo per dare continuità al successo con la Fiorentina e guadagnare un risultato positivo che darebbe grande morale nella lotta per la salvezza. All'Allianz Stadium va in scena il match che chiude la 20esima giornata di Serie A, che vedrà contrapposti i ragazzi di Massimiliano Allegri a quelli di Alessio Dionisi, con questi ultimi che all'andata ebbero la meglio per 4-2. Al momento, nessun'altra compagine in questa stagione è riuscita a segnare più di un gol in una singola partita alla Vecchia Signora.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Sassuolo in Serie A: 14 successi, a fronte di tre pareggi e quattro vittorie degli emiliani. Inoltre, Madama è la formazione che ha segnato il maggior numero di gol contro i neroverdi nel massimo campionato: ben 49 in 21 sfide. Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque gare contro la Juventus in Serie A, incluse le ultime due in ordine di tempo, dopo aver ottenuto appena un successo nelle precedenti 16 partite in A, perdendo ben 12 volte nel parziale. La Juventus ha perso l’ultima partita disputata nel girone di ritorno contro il Sassuolo, dopo che aveva vinto otto delle precedenti nove, con un pareggio nella rimanente. Il 3-1 a favore della Vecchia Signora è il risultato più frequente tra queste due squadre in A: è stato il finale di cinque incontri, il più recente dei quali il 12 maggio 2021. Dando un'occhiata esclusivamente ai precedenti in terra piemontese, i bianconeri hanno ottenuto il successo in otto delle 10 gare di campionato disputate, collezionando nel parziale un pareggio (2-2 nel dicembre 2019) e una sconfitta (1-2 nell’ottobre 2021). La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nell’ultimo match allo Stadium contro i neroverdi e non collezionano due clean sheets di fila in casa contro la formazione emiliana dal 2016. I torinesi sono la squadra che ha realizzato più reti in casa contro il Sassuolo in Serie A: 27 in 10 confronti, per una media di 2.7 a partita. Nelle tre occasioni in cui ha affrontato i neroverdi in casa nel girone di ritorno, Madama non ha mai subito gol, collezionando tre vittorie, di cui due per 1-0 e una per 7-0.

Escludendo l'annata 2005/06, quando la Juventus ha raccolto più di 45 punti nelle prime 19 partite di un campionato di Serie A, ha sempre poi vinto lo Scudetto a fine stagione (è successo in cinque occasioni, l’ultima nella stagione 2019/20). L’ultima volta che ne aveva conquistati esattamente 46 risaliva all'annata 2014/15, la prima di Allegri alla guida della Vecchia Signora. Il Sassuolo ha raccolto 19 punti in questo girone d’andata, due in più dei 17 registrati nella Serie A 22/23 a questo punto del torneo; in tutte le ultime quattro stagioni (dal 2019/20 al 2022/23) i neroverdi hanno sempre raccolto più punti nel girone di ritorno rispetto a quanti accumulati in quello d'andata. Quella sul campo dell'Allianz Stadium sarà la partita numero 400 del Sassuolo in Serie A: sarà la 38ª squadra della storia a raggiungere questo traguardo dalla nascita del girone unico (1929/30); per i neroverdi fin qui 131 vittorie, 110 pareggi e 158 sconfitte. Dusan Vlahovic ha sempre trovato il gol nelle tre partite casalinghe disputate contro il Sassuolo in Serie A: due con la Fiorentina all’Artemio Franchi e una doppietta nella sua unica sfida all’Allianz in bianconero contro i neroverdi (3-0 il 15 agosto 2022). L’unico gol segnato in questo campionato da Armand Laurienté è arrivato nel match d’andata: dopo quella partita il francese ha tentato la conclusione ben 29 volte in Serie A TIM, senza mai andare a bersaglio (solo Cambiaghi dell’Empoli, 33 tiri senza segnare, ha fatto peggio nel periodo).

"Il gruppo ha lavorato bene in questi giorni come sempre in stagione, siamo consapevoli del peso della gara che ci aspetta", ha sottolineato Allegri alla vigilia dell'incontro. "All’andata abbiamo vissuto una serata brutta e sappiamo di affrontare una squadra tecnica che ha un buon collettivo. I tre punti in palio domani sera sono importanti, dovremo essere molto attenti sotto l’aspetto tattico: il Sassuolo è pericoloso se commetti degli errori, noi dobbiamo conservare l’entusiasmo dato dai risultati raccolti finora. Rispetto al match d’andata, siamo cresciuti come consapevolezza sia a livello tecnico che fisico: sottolineo sempre che bisogna andare cauti e che il calcio vive di equilibri sottili, basta poco per scivolare. Dobbiamo mantenere questo entusiasmo sia all’interno del gruppo che da parte dei tifosi, ma non dobbiamo avere troppa euforia perché quella porta a sbagliare. Più andiamo avanti e il margine d’errore si riduce, quindi siamo chiamati ad aumentare la concentrazione".

"Non affrontiamo la stessa Juve per due motivi: è la Juve, era già forte all'andata, ma ora è più consapevole, e poi giochiamo a Torino. Ha giocato 11 partite e ne ha vinte nove, pareggiate due, quindi non sarà la stessa Juve dell'andata", il pensiero di Dionisi, espresso in conferenza stampa. "Spero che possa essere lo stesso Sassuolo, fermo restando che per ottenere un risultato importante in casa loro, non potremo basarci solo su quello che faremo noi, devi essere quasi perfetto, con e senza palla, sperando che loro siano meno efficaci".

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

La sfida fra Juventus e Sassuolo va in scena martedì 16 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.

Juventus-Sassuolo sarà diretta dall'arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì: i due assistenti sono Zingarelli e Margani, mentre il IV Uomo è Bonacina. Davanti al monitor del VAR c’è Di Paolo, con Meraviglia all'AVAR.

