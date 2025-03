Juventus-Verona 2-0: Thuram-Koopmeiners e i bianconeri vedono la vetta

Torino, 3 marzo 2025 - La Juventus serve il pokerissimo. Quinta affermazione consecutiva in campionato per la Vecchia Signora, che in un Allianz Stadium contraddistinto da un clima di contestazione batte 2-0 l'Hellas Verona. Decisivi i sigilli nella ripresa di Thuram e Koopmeiners. Con questo successo Madama si porta a -6 dalla capolista Inter e riconquista la quarta piazza in classifica, operando il controsorpasso ai danni della Lazio.

Le scelte dei due allenatori

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni Duda, Niasse Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr. All. Zanetti.

Primo tempo

Prova a partire in maniera aggressiva la Juventus, che al 3' calcia in porta con Locatelli, il cui sinistro termina alto. La risposta dell'Hellas è immediata, con Suslov a impegnare Di Gregorio, che blocca in due tempi il destro da fuori area dell'avversario. Stesso risultato per la conclusione di Sarr. Al 12' i bianconeri vanno ad un passo dal vantaggio: sul cross di Cambiaso, la sfera arriva a disposizione di Gatti, che al volo la spedisce di pochissimo sul fondo. Un minuto dopo è un grande intervento di Montipò a negare l'1-0 a Thuram, con il francese che - servito da McKennie - non punisce i gialloblù dal centro dell'area. Madama continua a spingere e per un soffio Kolo Muani non riesce a deviare l'assist di testa di Nico Gonzalez. Il Verona cerca di rallentare l'iniziativa dei piemontesi, che dopo una fase di stanca del match tornano a bussare dalle parti di Montipò. L'estremo difensore ospite salva i suoi sulle conclusioni di Locatelli, McKennie e Yildiz, arrivate nel giro di tre minuti. Sul finale di primo tempo, dopo aver sfiorato già volte il vantaggio, i padroni di casa vanno incredibilmente sotto per via di un bolide dalla distanza di Suslov. La rete dei veneti viene tuttavia annullata per un precedente fuorigioco di Faraoni. E così all'intervallo il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, subito due cambi per l'Hellas, che inserisce Oyegoke e Ghilardi. Il secondo tempo comincia con lo stesso copione, ossia con Montipò a parare il mancino di Kolo Muani. Fuori misura invece i destri di Weah e Yildiz. Quello della Vecchia Signora è un vero e proprio assedio. nel frattempo ecco la terza sostituzione per il Verona, che lancia Bernede. Dopo la zuccata di Nico Gonzalez, su cui deve sporcarsi i guantoni Montipò, Thiago Motta manda sul terreno di gioco Alberto Costa e Koopmeiners. Appena entrato, il numero 2 calcia sull'esterno della rete. In questa fase di match Madama sembra fare più fatica a rendersi pericolosa, ma al 72' - dopo l'ingresso di Kalulu - Cambiaso offre un assist perfetto a Thuram, che firma l'1-0. L'Hellas si gioca pure la carta Kastanos, mentre sul fronte bianconero scocca l'ora di Vlahovic e Mbangula. Nonostante il vantaggio, i locali continuano ad attaccare e all'84' Locatelli chiama di nuovo in causa Montipò. Il portiere del Verona non può invece nulla all'89' su Koopmeiners che, servito da Mbangula dopo un rilancio sbagliato proprio del numero 1 ospite, sigla il raddoppio. L'ex Atalanta chiude così i giochi e dopo quattro minuti di recupero

Il tabellino

Juventus-Hellas Verona 2-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (59′ Alberto Costa), Gatti (69′ Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz (80′ Mbangula), McKennie (59′ Koopmeiners), Nico Gonzalez; Kolo Muani (80′ Vlahovic). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Rouhi. Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (45′ Ghilardi), Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Faraoni (45′ Oyegoke) ; Rocha Livramento (55′ Bernede), Suslov (78′ Kastanos); Sarr (84′ Lambourde-Frontier). All. Zanetti. A disp. Berardi, Perilli, Daniliuc, Lazovic, Tengstedt, Bradaric, Okou, Slotsager, Ajayi, Cisse.

Reti: 72′ Thuram, 89′ Koopmeiners Ammoniti: 62′ Kelly

