Milan-Liverpool, dove vederla. Probabili formazioni: Fonseca ritrova Calabria, Tomori e Morata

Milano, 17 settembre 2024 – Rinfrancato dal perentorio 4-0 rifilato al Venezia e valso la prima vittoria stagionale, il Milan di Paulo Fonseca è pronto a tuffarsi nella nuova stagione di Champions League e già da stasera l’asticella che segna il coefficiente di difficoltà si alzerà notevolmente perché questa sera alle ore 21 (diretta su Sky Sport) a San Siro arriverà il Liverpool di Arne Slot, attualmente quarto in Premier League ma reduce dal ko per 1-0 contro il Nottingham Forrest: “Credo che ogni vittoria porti fiducia – ha spiegato Fonseca -. Stavamo già crescendo prima della vittoria contro il Venezia che ci ha comunque fatto molto bene. La partita contro il Liverpool sarà un’importante occasione per dimostrare quanto stiamo crescendo. Giocare contro il Liverpool ci permette di confrontarci con qualcosa di diverso rispetto alla Serie A. Il Liverpool è una grandissima squadra, senza dubbio una delle più forti in Europa in questo periodo. Per riuscire a vincere dovremo riuscire a mettere in campo una prestazione perfetta in difesa. In Champions contro questo tipo di squadre non si può assolutamente sbagliare perché ogni minimo errore viene punito con un gol. Dovremo difendere da squadra in maniera totale e poi cercare di attaccare con stabilità”. Fondamentale anche il supporto del tifo di San Siro: “Sono certo che il pubblico possa avere grande impatto. La spinta dei nostri tifosi è sempre stata importante per noi, lo è stata anche sabato, prima, dopo e durante la gara contro il Venezia. Abbiamo bisogno di sentire l’amore dei nostri tifosi.

Le possibili scelte di Fonseca e Slot

Fonseca punterà ancora sul 4-2-3-1 con la possibilità di vedere una sorta di rombo con il trequartista pronto a scalare per aiutare il centrocampo in fase difensiva: rispetto alla gara contro il Venezia, nel pacchetto arretrato davanti a Maignan torneranno capitan Calabria e Tomori, che comporranno il reparto con Pavlovic e Tomori, favorito su Gabbia. A comporre la diga davanti alla difesa ci saranno invece Fofana e Reijnders, il quale potrebbe però avere licenze d’attacco e invertirsi di posizione a gara in corso con Loftus-Cheek, che comporrà con Leao e Pulisic il terzetto sulla trequarti a supporto di Morata, che torna titolare in attacco dopo l’infortunio accusato quasi un mese fa. Modulo speculare per il Liverpool di Slot che schiera la linea a quattro fornmata da Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson a protezione del portiere Alisson. MacAllister e Gravenberch formeranno invece la coppia in mediana, mentre Salah, Szoboszlai e Luis Diaz saranno i tre che agiranno alle spalle della punta Diogo Jota.

Orari e dove vedere la partita: la gara Milan: la gara Milan-Liverpool, valida per la prima giornata della UEFA Champions League 2024-2025, sarà trasmessa martedì 17 settembre alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (canale numero 252) e in streaming su Sky Go e Now TV.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata All. Fonseca

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot