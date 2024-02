Milan, c'è da sfatare il tabù Napoli a San Siro: i numeri della sfida

Milano, 8 febbraio 2024 – Giorno di riposo per il Diavolo prima di tornare ad allenarsi in vista del big match di domenica sera contro il Napoli a San Siro. Oggi a Milanello si sono ritrovati solo gli infortunati per proseguire nella loro attività di recupero, vale a dire Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Mattia Caldara. Il ritorno in gruppo del centrale tedesco è atteso per la settimana prossima, per l’ex Chelsea e il francese, invece, bisognerà aspettare la fine del mese.

Niente turnover contro il Napoli

Stefano Pioli, nonostante l’imminente Europa League (giovedì 15 febbraio arriva a San Siro il Rennes) non vuole attuare turnover e schiererà la formazione già vista nelle ultime quattro giornate, con una sola eccezione: Tijjani Reijnders è squalificato e al suo posto tornerà titolare Bennacer e accanto all'algerino dovrebbe essere confermato Adli. Davanti a Maignan confermata la linea a quattro di difensori con la coppia di centrali Kjaer-Gabbia e quella di terzini Calabria-Theo. Nel tridente a sostegno di Olivier Giroud, invece, ci saranno Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao.

I numeri di Milan – Napoli: il tabù da sfatare

Contro i campioni d’Italia in carica i numeri sono a favore dei rossoneri: sulle 76 partite totali disputate in Serie A il Milan ne ha vinte 32 contro le 18 del Napoli, che comunque nelle ultime otto stagioni ha sempre ben fatto a San Siro. È dalla stagione 2014/2015, infatti, che il Diavolo non riesce a vincere in casa contro i partenopei in campionato. Un tabù che Pioli vuole sfatare domenica sera quando raggiungerà le 220 panchine in rossonero: in occasione della sfida contro il team di Mazzarri il Milan sfoggerà la sua nuova quarta maglia fatta in collaborazione con Puma e PLEASURES presentata ufficialmente ieri.

Le parole di Loftus-Cheek

Proprio il centrocampista inglese ha parlato del suo ruolo: “Sono un box to box. Ho giocato in diverse posizioni nella mia carriera quindi mi trovo bene in qualsiasi ruolo, sono a mio agio in qualsiasi parte del campo. Con il passare degli anni mi sento sempre più un centrocampista a tutto campo e mi diverto di più in quel ruolo”.

"Sono robusto, veloce, rapido e potente – ha continuato il numero 8 del Milan – E quando riesco a sfruttare posso incidere maggiormente nel corso della partita. Bisogna sia saper attaccare che difendere. Mi trovo bene ovunque sul campo quindi dove posso essere più efficace cerco di trovare quella posizione in campo”.

"Siamo costantemente al lavoro sul campo di allenamento e oggi tutta la tecnologia a disposizione possiamo rivedere le immagini delle partite, e discuterne col mister per analizzarne per lavorare su quello che c’è da migliorare – ha concluso Loftus-Cheek – Ma ovviamente è importante anche stare sul campo e lavorare tanto per migliorarsi”.