Milan, Pellegrino convocato con l’Udinese. Allarme Giroud

Milano, 18 gennaio 2024 – Allenamenti in corso a Milanello in vista dell’ostica trasferta di sabato sera a Udine contro i bianconeri di Cioffi: nei prossimi giorni si capirà se Alessandro Florenzi riuscirà a recuperare o meno dopo il problema accusato ad Empoli due settimane per la partita al Bluenergy Stadium.

Nessun stravolgimento in vista per Pioli che dovrebbe riproporre lo stesso undici visto a San Siro contro la Roma: Maignan in porta, difesa a quattro con Theo Hernandez ancora a sinistra e capitan Calabria a destra, coppia centrale composta da Gabbia e Kjaer.

I dubbi

A centrocampo, con Reijnders e Loftus-Cheek, spazio ancora a Yacine Adli, mentre in avanti toccherà a Pulisic e Leao a supportare uno tra Giroud e Jovic. L’attaccante francese, infatti, non si è allenato negli ultimi due giorni a causa della febbre ma già oggi potrebbe tornare a Milanello per il penultimo allenamento prima della partenza per il Friuli: se non dovesse recuperare allora toccherà a Luka Jovic confermare il suo rendimento delle ultime settimane.

Ritorno

Pronti alla convocazione anche Marco Pellegrino, fuori causa dal 29 ottobre contro il Napoli per una composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, ma anche Marco Sportiello, che rientra nella lista dei convocati dopo tre mesi. Dopo gli 80 minuti giocati sabato con la maglia della Primavera, il difensore argentino partirà presumibilmente dalla panchina ma è un ritorno importante per la rosa di Pioli: su Pellegrino resta l'attenzione del Girona, club attualmente in vetta alla Liga spagnola ma al momento non c'è ancora una trattativa ma solo una manifestazione di interesse.

Out

Restano invece ancora out Kalulu, Thiaw e Tomori, con il francese che dovrebbe rientrare a marzo, mentre gli altri due dovrebbero tornare a disposizione tra circa un mese.

Mercato

Nonostante Urbano Cairo continui a dichiararlo incedibile, il Diavolo insiste per Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Torino: l’offerta rossonera è di 15-18 milioni di euro, più il cartellino di Lorenzo Colombo (a titolo definitivo), più il prestito di Jan-Carlo Simic (che prima però rinnoverà con il Diavolo fino al 2028). Per Buongiorno sarebbe pronto un contratto al Milan fino al 30 giugno 2029 da due milioni di euro a stagione.