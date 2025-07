Mondiale per Club 2025, il programma dei quarti: probabili formazioni e orari tv

Milano, 4 luglio 2025 - Scattano i quarti di finale del Mondiale per Club, che verranno inaugurati dalla sfida fra Fluminense e Al Hilal, sicuramente quella meno attesa. I brasiliani sono reduci dalla vittoria per 2-0 ai danni dell'Inter, mentre la formazione allenata da Simone Inzaghi ha eliminato agli ottavi niente meno che il Manchester City, ko 4-3 dopo i tempi supplementari. Si continua poi con Palmeiras-Chelsea: i carioca vengono dal successo nel derby con il Botafogo, sconfitto 1-0, mentre i londinese hanno avuto la meglio del Benfica, con i portoghesi ad arrendersi 4-1 dopo l'1-1 al termine dei regolamentari. Il duello maggiormente atteso è senza dubbio quello fra i campioni d'Europa del Paris Saint Germain e quelli di Germania, ossia il Bayern Monaco. Entrambe hanno segnato 4 reti negli ottavi: i transalpini senza subire nemmeno un gol contro l'Inter Miami, i tedeschi incassandone due dal Flamengo. Infine, ecco il match fra Real Madrid e Borussia Dortmund, che negli ottavi si sono imposti di misura: i Blancos hanno prevalso sulla Juventus per 1-0, mentre i gialloneri per 2-1 sul Monterrey.

Il programma delle gare e dove vederle

Fluminense - Al Hilal: venerdì 4 luglio, ore 21; diretta tv su Dazn e Canale 5 e diretta streaming su Dazn, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Palmeiras - Chelsea: sabato 5 luglio, ore 3; diretta tv e streaming su Dazn;

Paris Saint Germain - Bayern Monaco: sabato 5 luglio, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn;

Real Madrid - Borussia Dortmund: sabato 5 luglio, ore 22; diretta tv su Dazn e Canale 5 e diretta streaming su Dazn, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Le probabili formazioni

Fluminense - Al Hilal

Fluminense (3-5-2): Fabio, Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.

Al Hilal (3-5-2): Bounou; Koulibaly, Ruben Neves, Renan Lodi; Cancelo, Milinkovic-Savic, Kanno, N. Al Dawsari, Al Harbi; Malcom, Marcos Leonardo. All. Inzaghi.

Palmeiras - Chelsea

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Bruno Fuchs, Piquerez; Rios, Lucas Evangelista; Paulinho, Mauricio, Estevao; Vitor Roque. All. Ferreira. Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca.

Paris Saint Germain - Bayern Monaco

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Barcola, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. All. Kompany.

Real Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid (3-5-2); Courtois; Rudiger, Tchouameni, Huijsen; Alexander-Arnold, Arda Guler, Bellingham, Valverde, Fran Garcia; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Xabi Alonso.

Borussia Dortmund (3-4-1-2). Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Groß, Svensson; Sabitzer; Guirassy, Adeyemi. All. Kovac.

