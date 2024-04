Napoli-Roma, De Rossi: "Buon punto, ma non è il risultato che volevamo"

Napoli, 28 aprile 2024 - Sprazzi del Napoli dello scudetto non sufficienti ad avere ragione di una Roma che sa soffrire e capitalizzare al meglio gli episodi positivi, come il rigore di Dybala che aveva aperto le danze al Maradona prima della rimonta azzurra firmata da Olivera e Osimhen, a sua volta perfetto dal dischetto, per un festival del gol chiuso da Abraham, che torna ad esultare dopo un calvario lungo un anno. Alla fine a Fuorigrotta matura un pareggio che, in prospettiva, rischia di servire poco a entrambe: agli azzurri, sempre più distanti dalla Lazio e a rischio di aggancio (e anche di sorpasso, in caso di vittoria della partita in sospeso) da parte della Fiorentina, e ai giallorossi, tallonati sempre più da vicino da un'Atalanta tornata in versione rullo compressore e incapaci di accorciare sul Bologna.

Le dichiarazioni di De Rossi

Eppure, Daniele De Rossi non nasconde una certa soddisfazione per aver raccolto un risultato positivo su un campo che resta comunque complicato nonostante l'annata deludente degli azzurri. "Un pareggio al Maradona non è da buttare, ma non è il risultato che volevamo. Dovevamo essere più puliti con la palla, ma ora bisogna recuperare le forze in vista di giovedì, quando affronteremo un'altra squadra molto forte come gli azzurri". Il riferimento del tecnico giallorosso va ovviamente al Bayer Leverkusen nel contesto della semifinale di Europa League, per un doppio impegno in stagione che potrebbe cominciare a presentare il suo conto in termini di stanchezza. "Questa rosa dipende molto dai palleggiatori e quando non abbiamo Paredes, come oggi, si sente. Abbiamo fatto abbastanza bene anche in sua assenza - ammette De Rossi - e comunque non dobbiamo pensare alle energie, che a questo punto della stagione mancano un po' a tutti: questi ragionamenti fanno male". Fa invece decisamente bene alla Roma il ritorno, condito da assist, di Ndicka. "Al di là del passaggio vincente, è stato eccellente in marcatura su Osimhen, così come è stato bravo Abraham. Ora l'ideale, in vista di giovedì, sarebbe recuperare anche Smalling e Lukaku".

Le dichiarazioni di Calzona

Di impegni ed obiettivi residui ne ha decisamente meno il Napoli, che però da qui alla fine proverà a salvare il salvabile specialmente per ricucire con il proprio pubblico: i segnali odierni sono stati positivi per Francesco Calzona, ma non sufficiente a ritrovare la vittoria. "Abbiamo pagato due episodi, ma sono felice della prestazione. Peccato aver preso due gol su piazzato: sapevamo della forza della Roma da palla da fermo, ma non è bastato a evitare le reti". L'impressione però è che neanche una vittoria avrebbe potuto cambiare il corso di una stagione comunque segnata. "L'annata è quella che è e i ragazzi sentono il peso di questa situazione addosso. Io ho il dovere di allenarli e provare a cavare il meglio e oggi, al di là del risultato, abbiamo fatto una prestazione all'altezza della situazione e delle ambizioni di centrare la qualificazione europea. Non sarà facile, ma dovremo ragionare partita per partita".

Leggi anche - Vuelta femminile 2024, Realini a sorpresa prima maglia rossa