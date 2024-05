Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Napoli, 10 maggio 2024 – In ballo c'è la Champions League, sì, ma per il Bologna, che in caso di vittoria al Maradona e di contemporaneo mancato successo della Roma in casa dell'Atalanta già nella 36esima giornata di campionato potrà brindare a un traguardo storico e impossibile da prevedere a inizio stagione. Per lo stesso motivo, ma a tinte opposte, contro ogni pronostico di un'estate fa, nella gara interna in programma alle 18 di sabato 11 maggio, al Napoli toccherà il compito di provare a guastare la festa rossoblù, oltre a cercare di centrare una vittoria utile a portare avanti il proprio inseguimento all'Europa sulla carta meno nobile. E magari anche a far pace con il pubblico di Fuorigrotta, da tempo in rotta con gli eroi dello scudetto.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta

Orario e dove vedere la partita in tv

Napoli-Bologna (fischio d'inizio alle 18) sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn, la cui app è disponibile anche sui dispositivi TIMvision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S). Gli abbonati di Sky potranno invece vedere la partita tramite l'app presente sul decoder Sky Q o sul canale 214 dopo aver attivato Zona Dazn.

Qui Napoli

Ai rientri di Khivcha Kvaratskhelia e Pierluigi Gollini, oltre all'allarme rientrato per Victor Osimhen dopo la botta al ginocchio di Udine, fanno da contraltare le perduranti assenze di Piotr Zielinski, Leander Dendoncker e Giacomo Raspadori, l'unico che ha residue chance di recuperare, ma solo per la panchina. Le scelte di Francesco Calzona sono infatti presto fatte: oltre al georgiano e al nigeriano, che all'andata fallì il rigore decisivo entrando anche in rotta di collisione con la società tramite la famigerata querelle sui social, in attacco si vedrà Matteo Politano, mentre il centrocampo annovererà André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Jens Cajuste mentre, a protezione di Alex Meret, ci saranno capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, in predicato di sostituire un Mario Rui che potrebbe entrare in infermeria proprio in extremis.

Qui Bologna

Ben più confuse le idee di Thiago Motta, che ritrova Sam Beukema dalla squalifica: l'olandese è in ballottaggio con Riccardo Calafiori per completare un reparto arretrato a protezione di Lukasz Skorupski che comprende Stefan Posch, Jhon Lucumì e Victor Kristiansen. In mediana svetterà Remo Freuler, con Oussama El Azzouzi in vantaggio su Giovanni Fabbian per dare più quantità: sono certi di una maglia Riccardo Orsolini e Michel Aebischer, mentre l'altra se la contendono Alexis Saelemaekers e Kacper Urbanski, con il belga in pole. L'unica punta sarà Joshua Zirkzee, osservato speciale in ottica mercato così come altri gioielli rossoblù: tra essi mancherà Lewis Ferguson, ancora ai box così come il lungodegente Adama Soumaoro.

