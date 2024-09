Coppa Italia, Napoli-Palermo: probabili formazioni e dove vederla. Simeone in pole

Napoli, 25 settembre 2024 – Se è vero che quest'anno non ci sono le competizioni europee dopo quasi tre lustri di partecipazioni di fila, per il Napoli un impegno infrasettimanale c'è e si chiama Coppa Italia, torneo cominciato addirittura ai 32esimi, quindi prima di Ferragosto, e arrivato ora ai sedicesimi di finale dopo aver superato il Modena soltanto tramite la lotteria dei rigori: scampato il pericolo, l'ostacolo ora si chiama Palermo, che giovedì 26 settembre alle 21 si presenterà al Maradona per provare a ribaltare i pronostici avversi e regalarsi gli ottavi di finale contro la Lazio, che da testa di serie del tabellone aspetta, osserva e magari spera.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. Allenatore: Conte Palermo (4-3-3): Sirigu; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Pierozzi; Segre, Gomes, Vasic; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Dionisi

Orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli-Palermo, fischio d'inizio alle 21, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1: disponibile anche lo streaming sul dispositivo Mediaset Infinity, visibile anche su TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Qui Napoli

Vigilia silenziosa per Antonio Conte, che vara un profondo turnover per far rifiatare i big ma anche per testare qualche nuovo acquisto o qualche giocatore rimasto finora ai margini e che da qui a gennaio rischia di trovare poco spazio. Possibilità di scelta tra i pali, invece, non ce ne sono: con Alex Meret ai box per almeno un mese, Elia Caprile sarà titolare giocoforza e pronto a giocarsi una bella fetta della propria carriera nelle prossime settimane, con Pasquale Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Leonardo Spinazzola a comporre un pacchetto arretrato che nel 4-2-3-1 al vaglio sarà schermato da Billy Gilmour e dall'infaticabile e irrinunciabile Stanislav Lobotka. L'unica punta sarà Giovanni Simeone, assistito da David Neres, Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge.

Qui Palermo

C'è aria di turnover anche per Alessio Dionisi, che disegnerà il suo Palermo con il consueto 4-3-3 ma con qualche volto nuovo per le stesse motivazioni del suo omologo, nonché avversario di giornata: tra i pali ci sarà Salvatore Sirigu, ex di giornata, seppur solo per un semestre piuttosto anonimo, con Salim Diakité, con Ionut Nedelcearu, Pietro Ceccaroni e Niccolò Pierozzi a comporre la retroguardia. La mediana vedrà protagonisti Jacopo Segre, Claudio Gomes e Aljosa Vasic, mentre in attacco agiranno Jérémy Le Douaron, Matteo Brunori e Francesco Mariano. Solo panchina, almeno dall'inizio, quindi per Roberto Insigne, altro ex di giornata (seppur con un passato legato principalmente alle giovanili) e soprattutto fratello d'arte con un cognome pesante che dalle parti di Fuorigrotta rievoca tanti dolci ricordi.