Napoli-Juventus, Kolo Muani subito titolare? Probabili formazioni e orario tv

Napoli, 24 gennaio 2025 – Napoli-Juventus infiamma la 22esima giornata di Serie A. Al Maradona i ragazzi di Antonio Conte vanno a caccia della settima vittoria consecutiva per provare ad allungare sulle inseguitrici. Non sono d'accordo i bianconeri, in ritardo di 13 punti ma decisi a rallentare la capolista: due vittorie consecutive in campionato mancano da inizio novembre.

I precedenti

La Juventus è sia la formazione che ha vinto più sfide (71) sia quella che ha segnato più reti (227) contro il Napoli in Serie A – completano il bilancio 37 successi partenopei e 49 pareggi in 157 precedenti nel torneo. Il Napoli ha vinto sei delle ultime 10 partite giocate contro la Juventus in Serie A (2N, 2P): almeno due successi in più contro i bianconeri rispetto a qualsiasi altra squadra nel massimo campionato da inizio 2020. Napoli e Juventus si affronteranno con gli azzurri a +13 in classifica sui bianconeri: si tratta del terzo vantaggio più ampio a favore della formazione partenopea in un confronto diretto tra queste due squadre nella storia della Serie A, dopo le due occasioni in cui i campani sono scesi in campo contro la Juventus a +16 (23 aprile 2023 e 17 aprile 1988). Il Napoli sta vivendo la propria striscia record di vittorie interne consecutive contro la Juventus in Serie A (cinque, con un punteggio complessivo di 12-4) e potrebbe diventare solo la terza squadra in grado di infliggere ai bianconeri più di cinque sconfitte di fila lontano da casa nella storia del massimo campionato dopo Roma (sei tra il 1937 e il 1941), Inter (otto tra il 1935 e il 1943) e Fiorentina (sei tra il 1960 e il 1964).

Le curiosità

Il Napoli ha vinto in 16 dei primi 21 turni di questa Serie A (2N, 3P) e potrebbe raggiungere quota 17 vittorie nelle prime 22 gare disputate in un singolo massimo campionato solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2017/18 (stagione terminata in seconda posizione) ed il 2022/23 (annata dell’ultimo Scudetto). La Juventus (8V, 13N) è una delle sole due formazioni ancora imbattuta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, assieme al Paris Saint-Germain (14V, 4N). Inoltre, dopo il successo contro il Milan, i bianconeri potrebbero vincere due match di fila contro squadre che occupavano una delle prime otto posizioni in classifica ad inizio giornata in Serie A per la prima volta da dicembre 2023 (contro la Roma e proprio il Napoli in quel caso). Tra gli allenatori della Juventus con almeno 50 panchine, Conte (68%) è secondo solo a Carlo Carcano (71%) per percentuale di successi tra tutte le competizioni dal 1929/20, oltre ad essere uno dei soli sei tecnici ad aver superato le 100 vittorie in bianconero (102V, 34N, 15P). Tuttavia, da avversaria la Juventus è la squadra contro cui l’attuale tecnico del Napoli ha perso più partite da allenatore in Serie A: quattro, su sei precedenti (1V, 1N). Il prossimo sarà il 200° gol in carriera di Romelu Lukaku nei maggiori cinque campionati europei. L’attaccante belga ha già segnato tre gol contro la Juventus tra tutte le competizioni, anche se i bianconeri sono la formazione di Serie A contro cui ha rimediato il maggior numero di sconfitte (sette, in 13 confronti). Se dovesse andare a segno in questa partita, Kenan Yildiz (19 anni e 266 giorni alla data del match) diventerebbe il terzo marcatore straniero più giovane nelle sfide tra Napoli e Juventus in Serie A, dopo Marcelo Zalayeta (19 anni e 99 giorni il 14 marzo 1998) e Paul Pogba (19 anni e 219 giorni il 20 ottobre 2012), tutti con la maglia bianconera.

Le dichiarazioni di Conte

"Serve portare a termine un percorso che abbiamo cominciato solo sei mesi fa e che non possiamo considerare concluso oggi. Bisogna aspettare e proseguire su questa strada sperando che il cammino insieme sia il più lungo possibile. Ci mancano ancora delle cose, che non sto qui a sottolineare, proprio perché siamo solo all'inizio. Anche se finora siamo andati spediti - l'analisi di Conte in conferenza stampa - non si può pensare di alzarsi un giorno e vincere. Detto ciò, lavoriamo per ottimizzare tutto e tirare fuori il meglio. Sarà per la mia esperienza, ma preferisco andare cauto perché secondo me ci mancano ancora degli step che magari, a livello soggettivo, altre persone non vedono". Il tecnico azzurro giustamente fa il 'pompiere', ma è difficile mantenere i piedi per terra quando in classifica si precede tutte le altre: Juventus compresa, e con ben 13 punti di vantaggio. Si vede solo questo dato, ma bisogna anche dire che sono imbattuti e che molti dei loro pareggi potevano essere delle vittorie. Occorre tener conto di questo e del fatto che noi, l'anno scorso, siamo arrivati dietro di tantissimi punti da loro e da altre squadre che oggi ci stanno inseguendo".

Le parole di Thiago Motta

"L’inserimento dei due nuovi sta andando molto bene - il commento di Thiago Motta alla vigilia del duello - Il gruppo sta lavorando nel modo giusto e abbiamo tutti a disposizione, ad eccezione di Milik, Bremer e Cabal. Siamo pronti a giocarci questa sfida importante". Con una rosa ampia e diverse opzioni a disposizione, Motta ha evidenziato il valore della concorrenza in allenamento: "La cosa più difficile è lasciare fuori un giocatore, perché in tanti meritano di giocare, ma posso mandarne solo undici in campo. La competizione interna è fondamentale per far crescere il livello della squadra: in una grande squadra come la nostra è normale che ci sia concorrenza tra i giocatori. Con il numero di partite che abbiamo giocato e quelle che dovremo affrontare, questa competizione sarà uno stimolo per tutti a migliorare e dare sempre il massimo". La Juventus si troverà di fronte un Napoli che ha ritrovato compattezza nelle ultime settimane: "Mi aspetto una partita diversa rispetto all’andata. Il Napoli si è ricompattato, ha trovato un blocco più basso e non è un caso che abbia subito solo 14 gol. Tuttavia, giocando in casa, proveranno a fare la partita. Noi vogliamo fare il nostro gioco e attaccarli con equilibrio per metterli in difficoltà". Un ruolo chiave in questa Juventus è quello di Manuel Locatelli, che sta assumendo sempre più responsabilità: "Il suo carattere è importantissimo, infatti è diventato capitano con naturalezza. In campo fa sempre cose fondamentali per la squadra, e per me la leadership si guadagna con l’atteggiamento quotidiano. Ha dimostrato di essere un punto di riferimento. È un giocatore capace di interpretare diversi ruoli e, anche quando gioca in una posizione che lo limita individualmente, lo fa per il bene della squadra e dei compagni. Mai una lamentela, sempre al 200%". Motta ha poi fatto un’analisi sulle due squadre e sul loro percorso in questa stagione: "Non penso che la nostra situazione sia simile a quella del Napoli, ci sono molte differenze. Sono soddisfatto di tante cose, mentre altre possiamo migliorarle, come i pareggi che ci hanno frenato. Abbiamo una squadra giovane, con tanto talento, che ha dovuto affrontare diversi imprevisti come gli infortuni, ma abbiamo sempre cercato di superarli con l’atteggiamento giusto. Ci sono state prestazioni molto positive, a volte siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo, altre volte no. Ma sappiamo che per vincere dobbiamo sempre cercare di essere superiori all’avversario e domani vogliamo dimostrarlo".

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Orario e dove vedere la partita

Napoli-Juventus è in calendario per sabato 25 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

Daniele Chiffi della sezione di Padova dirigerà Napoli-Juventus; i suoi assistenti saranno Berti e Dei Giudici, Zufferli quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Mariani. Direzione di gara numero 106 per Daniele Chiffi in Serie A, la nona in questo campionato. Sono 11 i precedenti del Napoli con Daniele Chiffi a dirigere la sfida in Serie A (9V, 2N); l’ultima sfida risale al 28 febbraio 2024, con il successo esterno dei partenopei per 6-1 contro il Sassuolo. Sono 14, invece, i precedenti della Juventus in Serie A sotto la direzione di Daniele Chiffi, con i bianconeri usciti sconfitti solo una volta (11V, 2N) – l’ultimo match con questo arbitro risale al 23 novembre scorso, nello 0-0 sul campo del Milan.

