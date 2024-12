Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla. Conte si affida ai big

Napoli, 7 dicembre 2024 - Dalla Coppa Italia al campionato nel giro di tre giorni e con le stesse avversarie in ballo, che naturalmente avranno ambizioni opposte: il Napoli, forte del supporto del Maradona, vorrà riscattare la pesante sconfitta rimediata in occasione degli ottavi di finale, la quarta di fila e ormai una sorta di tradizione che fa rima con una maledizione, mentre la Lazio, nonostante il cambio di scenario dall'Olimpico a Fuorigrotta, spera di ripetersi per restare agganciata al treno delle migliori della classifica e continuare a sognare in grande a dispetto del tonfo inatteso di Parma. L'appuntamento per entrambe le contendenti e le rispettive aspirazioni è per domenica 8 dicembre alle 20.45, il secondo atto del doppio scontro diretto ravvicinato tra le due rivali.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen; Pedro, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Baroni

Orario e dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming

Napoli-Lazio (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, la cui app è visibile anche sui dispositivi TimVision Box, Amazon Firestick, Google Chromecast e sulle console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a Dazn sia a Sky, attivando 'Zona Dazn', potrà vedere la partita su Dazn 1 (canale numero 214 di Sky).

Qui Napoli

Chi si aspettava un piccolo grande strappo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la quarta di fila agli ottavi, è destinato a rimanere deluso nel segno di un'armonia totale che non conosce nubi all'orizzonte nonostante due caratteri di fuoco: nonostante durante la sua ventennale gestione il torneo nazionale sia stato utile più volte a rimpinguare la bacheca in attesa di quello scudetto che sarebbe arrivato solo nella stagione 2022-2023, anche il patron ha condiviso il turnover totale sfoggiato dal suo allenatore proprio contro la Lazio, così come finora per la verità si è allineato a tutte le prese di posizione del nuovo signore del quartier generale di Castel Volturno, a partire dalle richieste estive sul mercato. Da tutelare c'è un cammino in campionato finora andato oltre ogni più rosea aspettativa, con un primo posto insperato da difendere dagli assalti altrui. In prima fila c'è l'Atalanta, che battendo il Milan ha messo a referto il sorpasso virtuale, ma sempre a livello virtuale l'Inter rischia di aver fatto lo stesso al netto, appunto, di una classifica gravata da un asterisco per il rinvio della gara contro la Fiorentina. Insomma, c'è vita dietro al Napoli, chiamato a vincere per tenere la posizione più ambita e per provare ad allontanare forse definitivamente proprio la Lazio, che a Parma nello scorso turno si è complicata non poco la vita. Se proprio poi servissero motivazioni extra, impossibile dimenticare quanto accaduto giovedì sera all'Olimpico: un tris che ha sbattuto gli azzurri fuori dall'unica Coppa a disposizione in stagione, rendendo ancora di più il campionato l'unico obiettivo disponibile. Proprio in campionato il Napoli tornerà con la veste migliore dopo il flop più o meno messo in preventivo della formazione B. Tra i pali spazio ad Alex Meret, con capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera in difesa e André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay a centrocampo: in attacco, invece, toccherà a Matteo Politano, Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Ballottaggi, giusto a conferma delle idee chiare di Conte, zero: niente da fare, dunque, almeno per una maglia da titolare, nemmeno per David Neres, uno dei pochi rincalzi (tra l'altro di lusso) a disimpegnarsi con sufficienza all'Olimpico. Assenze, una: quella di Pasquale Mazzocchi, l'unico giocatore ai box per infortunio che verosimilmente ne avrà fino a fine anno.

Qui Lazio

Tra turnover decisamente più parziale e ottime risposte ricevute dalle seconde linee, Marco Baroni rischia di avere le idee meno chiare del collega. La prima certezza è il modulo, il 4-3-3: la seconda è la squalifica di Nicolò Rovella, non a caso tra i protagonisti in Coppa Italia. Niente da fare anche per gli infortunati Matias Vecino e Nuno Tavares, la cui assenza in zona gol finora si è avvertita forse meno del previsto. Come in effetti ricordato dallo stesso Baroni, anche a Parma, nonostante la sconfitta, i biancocelesti hanno prodotto molto in zona gol, raccogliendo decisamente meno di quanto auspicato. Proprio quanto accaduto giovedì sera potrebbe dare nuove idee in zona offensiva, con la candidatura di Tijjani Noslin che guadagna posizioni dopo una tripletta da urlo. Eppure, un po' a sorpresa, l'olandese al Maradona dovrebbe partire dalla panchina, con Valentin Castellanos pronto a tornare al centro del tridente completato da Pedro e Mattia Zaccagni: per quest'ultimo in Coppa Italia è arrivata l'unica nota stonata della serata, con il primo rigore sbagliato in carriera, seppur ininfluente ai fini del risultato. L'unico ballottaggio aperto è quello tra Gustav Isaksen e Loum Tchaouna, con il primo in leggero vantaggio: in cabina di regia dovrebbe toccare a Fisayo Dele-Bashiru, con Mattéo Guendouzi pronto a completare la zona mediana. Tra i pali tornerà Ivan Provedel, con Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini in difesa. Non solo le liete novelle portate dalla Coppa Italia: nel mazzo della Lazio c'è anche la carta Boulaye Dia, uno che al Napoli ha già segnato ai tempi della Salernitana, rimandando di qualche giorno la festa scudetto dei padroni di casa. Storie vecchie per tutti: per gli azzurri ma anche per lo stesso senegalese, uscito malconcio dall'ultima sosta delle Nazionali ma comunque a disposizione in caso di necessità.

