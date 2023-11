Mazzarri verso il Napoli, il ribaltone: “E’ in vantaggio su Tudor”

Napoli, 14 novembre 2023 – La partita per il dopo Garcia non è chiusa. Proprio quando sembrava già fatta per Tudor, spunta un altro nome per la panchina del Napoli. Quello di Walter Mazzarri. Secondo Sky Sport il tecnico toscano, già allenatore del Napoli (dal 2009 al 2013), sarebbe in vantaggio sul collega croato, che a sua volta aveva fatto scartare l’ipotesi Cannavaro.

"De Laurentiis - scrive Sky Sport - al momento sembra davvero più tentato e deciso dal riportare

Mazzarri a Napoli". Mazzarri avrebbe accettato un incarico di 6 mesi, senza opzioni per il futuro. E’ vero che anche con l’ex Juve, l’anno scorso allenatore dell’Olympique, esisterebbe un pre-accordo (contratto fino alla fine della stagione, con opzione unilaterale per un altro anno). Ma "alla fine dovrebbe spuntarla Mazzarri, anche per via della maggiore conoscenza di Aurelio De Laurentiis e dell'ambiente del Napoli", continua Sky.

Solo poche settimane fa Mazzarri fantasticava su un possibile rientro. “A Napoli vorrebbero tornare tutti perché è una squadra forte, il club è diventato importante – diceva – Napoli è un posto affascinante. Se dovessi avere, come ho avuto, delle chance di rientrare, mi piacerebbe trovare gente disposta a capire il calcio che intendo fare. Mi piace insegnare, migliorare i giocatori, impostare un lavoro serio. Programmare: chiedo troppo?".

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l’annuncio che deve formalizza l’esonero di Rudi Garcia, arrivato alla fine della sua esperienza partenopea con la sconfitta di Empoli. Contemporaneamente si attende il nome del suo successore.

L’ipotesi Mazzarri è subito circolata sui social, sollevando perplessità (per usare un eufemismo) e ilarità tra i tifosi partenopei, a cui non manca una certa dose di spirito. “Un tifoso napoletano in coma da giugno si sveglia e scopre che sono passati da Spalletti a Garcia a Mazzarri in 5 mesi”, scrive qualcuno su Twitter, allegando un cartoon che sgrana gli occhi. Mazzarri “sta fottendo tutti, compreso se stesso – scherza qualcun’altro –.La domanda è: chi sarà il sostituto di Mazzarri a gennaio?”. Ai posteri la sentenza...