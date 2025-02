Calciomercato, arriva al Pisa il difensore Castellini dal Catania in prestito con diritto

Pisa, 3 febbraio 2025 - Dopo la brusca fine per la trattativa di Oliver Provstgaard, il Pisa si tutela assicurandosi l'arrivo di un profilo importante. Si tratta del calciatore italiano, 21anni, Alessio Castellini, capitano del Catania. Arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto dai siciliani per una cifra vicina al milione di euro. Operazione orchestrata dai direttori Giovanni Corrado e Davide Vaira a Milano, per l'ultimo giorno di mercato. Con questo colpo, a meno di colpi di scena, si chiude il mercato in entrata del Pisa Sporting Club con quattro colpi: Meister dal Rennes, Sernicola dalla Cremonese, Solbakken dallo Sparta Praga e, per ultimo, Castellini dal Catania. Michele Bufalino