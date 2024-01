Salernitana-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Salerno, 6 gennaio 2024 - La Salernitana per cancellare la brutta figura rimediata in Coppa Italia a Torino. La Juventus per continuare nella sua striscia di vittorie e mantenersi in scia della capolista Inter, appena laureatasi campione d'inverno. O, come preferisce dire Massimiliano Allegri, per allungare il vantaggio sulla quinta classificata, perché il primo obiettivo dei bianconeri resta la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo essersi sfidati giovedì all'Allianz Stadium, campani e piemontesi si affrontano di nuovo, stavolta però a campi invertiti. Vedremo quanto il 6-1 con il quale la Vecchia Signora si è imposta peserà a livello mentale sul match in programma allo stadio "Arechi".

I precedenti

Oltre al match disputato pochi giorni fa (il primo in assoluto in Coppa Italia), le due società si sono affrontate otto volte in Serie A. Madama conduce per cinque vittorie a una, con due pareggi a completare il bilancio. La Vecchia Signora ha mantenuto la porta inviolata nel 75% degli incontri disputati contro i granata (sei su otto); tra le squadre affrontate almeno otto volte nella loro storia, solo contro il Piacenza (83%) i torinesi hanno fatto meglio. L'ultima volta che Salernitana e Juventus hanno gareggiato una contro l'altra in terra campana, ad avere la meglio è stata la truppa di Allegri, che nel febbraio di un anno fa festeggiò il successo per 3-0, grazie ai sigilli di Kostic e di Vlahovic (doppietta).

Statistiche e curiosità

La Salernitana ha vinto due delle ultime sei partite di campionato, inclusa la più recente: tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 gare di Serie A. I granata non ottengono due affermazioni consecutive nella competizione da ottobre 2022. Si sfidano la seconda squadra di questa Serie A per clean sheet collezionati (Madama con 10, meno solo dell’Inter a 12) e una delle ultime due per gare con la porta inviolata (la Salernitana, una, più solamente del Sassuolo). Nello scorso weekend, all’età di 20 anni e 113 giorni, Loum Tchaouna è diventato il giocatore più giovane a segnare un gol con la maglia della Salernitana in Serie A. La prossima sarà la 50a presenza di Domagoj Bradaric in Serie A, tutte con la maglia della Salernitana. Simy, che nell’ultimo weekend di campionato è tornato a giocare una partita di Serie A da titolare a distanza di 743 giorni dall’ultima, ha realizzato due gol contro la Juventus in Serie A, entrambi con la maglia del Crotone allo Scida (18 aprile 2018 e 17 ottobre 2020). Nella Serie A 2009/10 Antonio Candreva ha disputato 16 partite e realizzato due gol (i suoi primi nella competizione) con la maglia della Juventus; nelle ultime quattro sfide contro i bianconeri il centrocampista della Salernitana ha segnato due reti e fornito un assist vincente, dopo che nei primi 19 incroci aveva trovato una sola marcatura. Filippo Inzaghi ha collezionato 120 presenze da giocatore in Serie A, segnando 57 gol, con la maglia della Juventus tra il 1997 e il 2001.

Le parole di Inzaghi

"Rientreranno Fazio e Candreva che sono due capitani e danno sicuramente forza a questa squadra", è il messaggio lanciato da Inzaghi in vista della partita interna con la Juventus. "Dobbiamo dare seguito a quanto di buono stiamo facendo nell’ultimo periodo in campionato. Contro il Milan abbiamo dimostrato che davanti al nostro pubblico se facciamo una grande partita con tutti gli effettivi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo crederci e sono sicuro che il nostro stadio ci darà una mano per provare l’impresa", conclude Inzaghi.

Le dichiarazioni di Allegri

"Giocare a Salerno non è mai semplice, troveremo un ambiente difficile perché vorranno cancellare la partita di giovedì e soprattutto, tornando a giocare in campionato, cercheranno di dare continuità alla vittoria di Verona che gli ha permesso di rimanere agganciati al treno salvezza", spiega Allegri nella conferenza stampa di vigilia. "Sarà una gara molto complicata e i ragazzi lo sanno. Noi dobbiamo cercare di chiudere il girone di andata nel migliore modo possibile e poi inizieremo a pensare a quello di ritorno e in primis sarà fondamentale mantenere il distacco sulla quinta in classifica. Lo ripeto anche questa volta, il nostro primo obiettivo deve essere centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e per farlo si deve continuare a lavorare bene, senza esaltarci e senza abbassare mai la guardia. La partita dell'altra sera - continua l'allenatore della Juventus - non ci deve fare esaltare, ma spingere a continuare a lavorare bene perchè è importante pensare a una partita alla volta, senza proiettarsi troppo in avanti. In questo momento la cosa che conta di più è il gruppo, a prescindere da chi giocherà. Dobbiamo mettere da parte l'io e mettere al centro il noi e in questo il gruppo sta facendo qualcosa di splendido. In questo dobbiamo seguire l'esempio di Gianluca Vialli, che voglio ricordare con grande affetto".

Le probabili formazioni

Salernitana (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Orario e dove vederla

La sfida fra Salernitana e Juventus va in scena domani, domenica 7 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 18. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.

La designazione arbitrale

Il match sarà arbitrato da Guida. Assistenti Imperiale e Bresmes. Quarto ufficiale sarà Di Marco. VAR Valeri e AVAR Dionisi.

