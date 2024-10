Tensioni fuori dallo stadio dopo la partita: i tifosi avrebbero provocato un gruppo di stranieri che aspettava il treno, un poliziotto ferito. Scontri tra giovani magrebini e ultras canarini

Alla vigilia si temevano gli scontri tra tifosi della Reggiana e del Modena prima e dopo il derby tra i canarini e il Sassuolo, che per fortuna, anche grazie alla task force delle forze dell’ordine, non ci sono stati. Ma invece è accaduto quello che non ti aspetti: i tafferugli tra un gruppetto di ragazzini stranieri, circa una ventina, e gli ultras gialloblu. Tutto è successo alla fine della partita, fuori dal Mapei Stadium Città del Tricolore. Dalle prime ricostruzioni, sarebbero stati i sostenitori del Modena ad accendere la miccia. All’uscita dalla curva ospiti hanno cominciato a cantare cori contro la Reggiana. I soliti sfottò di rivalità tra "cugini". Ma al di là della ferrovia, coi binari che separano il settore degli spalti, hanno visto delle persone che aspettavano il treno. E qui sono partiti ancora più fragorosi i cori, pensando proprio che fossero tifosi della Reggiana. In realtà, in mezzo a loro, c’erano persone che erano usciti dall’adiacente centro commerciale "I Petali" dopo un sabato di shopping. E tra loro un gruppetto di giovani, in gran parte stranieri o di seconda generazione, di origine prevalentemente magrebina. E quando i tifosi del Modena se ne sono accorti, avrebbero cominciato a insultarli pesantemente, anche con cori discriminatori e a sfondo razzista. E qui è arrivata la replica dei ‘maranza’.

Le parti sono venute a contatto, lanciandosi pietre e tutto ciò che trovavano a terra. Fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine con scudi e manganelli ha scongiurato il peggio, riaccompagnando i ragazzini a prendere il treno (che tardava di un quarto d’ora e ha permesso così questo incontro pericoloso ravvicinato). A documentare tutto ci sono alcuni video del giornalista reggiano Vanni Zagnoli. Durante gli scontri, un poliziotto della Scientifica che filmava con la telecamera ai fini probatori e investigativi, è stato scaraventato a terra da un tifoso ed è rimasto ferito lievemente. Ma pare che si sia trattato di un incidente fortuito. La Digos ora indaga per ricostruire dinamica e accertare eventuali responsabilità.