Serie A, le curiosità e i record della decima giornata

Roma, 31 ottobre 2023 - Con la vittoria in extremis della Lazio ai danni della Fiorentina è andato in archivio anche il decimo turno di campionato, che ha registrato - fra le altre - le vittorie di Inter e Juventus, le prime due della classifica rispettivamente con 25 e 23 punti, mentre il Milan, fermato dal Napoli sul 2-2, è a quota 22. Quarta è salita l'Atalanta, che ha sbancato lo stadio di Empoli con un netto 3-0. La giornata appena terminata ha portato con sé alcuni record e curiosità. Andiamo a scoprirli.

Curiosità e record

Il Genoa è imbattuto in casa contro la Salernitana da tre incontri (due vittorie e un pareggio): La squadra di Alberto Gilardino ha mantenuto la porta inviolata in casa contro questo avversario per la prima volta nella competizione. Albert Gudmundsson ha già segnato il primo gol della partita per tre volte in questa Serie A. Il Bologna è rimasto imbattuto in nove match di fila in Serie A (tre vittorie e sei pareggi) per la prima volta dal periodo compreso tra il novembre 2008 e il gennaio 2009, quando sedeva Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù. Il Sassuolo ha segnato sei gol da fuori area in questa Serie A, più di ogni altra formazione nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione. Alessandro Buongiorno ha già realizzato due reti in sette presenze in questo campionato, uno in più rispetto a quelli messi a referto nelle sue precedenti 70 apparizioni nella competizione (uno).

Il Lecce ha perso tre partite di fila contro il Torino in Serie A per la prima volta nella sua storia. Massimiliano Allegri è diventato solo il secondo allenatore nella storia della Juventus a collezionare almeno 100 ‘clean sheet’ in gare casalinghe in tutte le competizioni: meno soltanto di Giovanni Trapattoni (150). Quella di Andrea Cambiaso (96.02) è la rete più tardiva segnata da un difensore della Vecchia Signora in Serie A dalla stagione 2004/05. Il Cagliari è la prima squadra nella storia del massimo campionato capace di vincere un incontro con tre gol di svantaggio al 70° minuto di gioco. Solo Jude Bellingham (giugno 2003) è più giovane di Matías Soulé (aprile 2003) tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in stagione nei cinque grandi campionati europei. Il Monza è solo una delle tre squadre (con Atalanta e Juventus) ad essere ancora imbattuta (2V, 3N) in gare interne in questa Serie A TIM.

Roberto Pereyra ha raggiunto oggi le 200 presenze da titolare in Serie A, 164 delle quali con la maglia dell’Udinese nel massimo campionato (le restanti 36 con la Juventus). L’Inter ha conquistato 25 punti nelle prime 10 giornate di questo campionato; solo due volte i nerazzurri sono partiti meglio nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (26 punti sia nel 1997/98 che nel 2017/18). Il primo tiro effettuato dalla Roma in questa partita è arrivato al 65° minuto; dal 2004/05 i giallorossi non avevano mai atteso così tanto per la prima conclusione in una gara di Serie A. Il Napoli è la squadra contro cui Olivier Giroud ha segnato più reti con la maglia del Milan contando tutte le competizioni (cinque). Il gol di Giacomo Raspadori è il primo gol segnato su punizione diretta in Serie A da quello di Antonio Candreva con la maglia della Salernitana contro l`Udinese, il 27 maggio 2023. Gianluca Scamacca è il primo giocatore italiano dell`Atalanta a prendere parte ad almeno tre gol nella stessa partita di Serie A da Marco Borriello (tre vs Roma il 17 aprile 2016). L’Empoli ha perso un match di Serie A TIM disputato di lunedì per la prima volta dal settembre 2022 (1-2 vs Roma), interrompendo una striscia di sette risultati utili consecutivi ottenuti in questo particolare giorno della settimana. Ciro Immobile ha segnato su rigore 10 degli ultimi 24 gol in Serie A, tante reti dal dischetto quante nelle precedenti 46. La Fiorentina è la formazione contro cui la Lazio ha ottenuto più clean sheet interni in Serie A (34).

Il prossimo turno

Bologna-Lazio: venerdì 3 novembre, ore 20:45; Salernitana-Napoli: sabato 4 novembre, ore 15; Atalanta-Inter: sabato 4 novembre, ore 18; Milan-Udinese: sabato 4 novembre, ore 20:45; Verona-Monza: domenica 5 novembre, ore 12:30; Cagliari-Genoa: domenica 5 novembre, ore 15; Roma-Lecce: domenica 5 novembre, ore 18; Fiorentina-Juventus: domenica 5 novembre, ore 20:45; Frosinone-Empoli: lunedì 6 novembre, ore 18:30; Torino-Sassuolo: lunedì' 6 novembre, ore 20:45

La classifica

Inter 25; Juventus 23; Milan 22; Atalanta 19; Napoli 18; Fiorentina 17; Lazio 16; Bologna 15; Roma 14; Monza, Lecce 13; Frosinone, Torino 12; Genoa, Sassuolo 11; Verona 8; Udinese, Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4

