Serie A, 24° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite in tv

Milano, 8 febbraio 2024 – La 24esima giornata di Serie A si apre venerdì con un delicatissimo scontro salvezza come quello fra Salernitana ed Empoli. Il piatto forte di questo turno arriva sabato alle 18, con la Roma che all'Olimpico proverà a fermare la corsa verso lo Scudetto dell'Inter. In caso di passo falso dei nerazzurri nella Capitale, la Juventus sarà chiamata necessariamente ad approfittarne nel posticipo di lunedì contro l'Udinese. L'altro match potenzialmente più spettacolare del weekend va in scena a San Siro, dove si affrontano Milan e Napoli. Trasferte per Atalanta e Lazio, impegnate rispettivamente a Genova e a Cagliari, mentre ad attendere Bologna e Fiorentina ci sono due appuntamenti interni come quelli con Lecce e Frosinone. Completando il quadro Sassuolo-Torino e Monza-Hellas Verona.

Il programma delle gare e dove vederle

Salernitana-Empoli: venerdì 9 febbraio, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Cagliari-Lazio: sabato 10 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Roma-Inter: sabato 10 febbraio, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn;

Sassuolo-Torino: sabato 10 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Fiorentina-Frosinone: domenica 11 febbraio, ore 12:30; diretta tv diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Monza-Hellas Verona: domenica 11 febbraio, ore 15: diretta tv e streaming su Dazn;

Bologna-Lecce: domenica 11 febbraio, ore 15: diretta tv e streaming su Dazn;

Genoa-Atalanta: domenica 11 febbraio, ore 18: diretta tv e streaming su Dazn;

Milan-Napoli: domenica 11 febbraio, ore 20:45: diretta tv e streaming su Dazn;

Juventus-Udinese: lunedì 12 febbraio, ore 20:45: diretta tv ; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Salernitana-Empoli

Salernitana (3-4-2-1) Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

Empoli (3-4-2-1) Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri.

Cagliari-Lazio

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Azzi; Lapadula, Petagna.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Roma-Inter

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Sassuolo-Torino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Lovato; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Fiorentina-Frosinone

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Monza-Hellas Verona

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Ciurria; V. Carboni, Colpani; Djuric.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Swiderski, Lazovic; Henry.

Bologna-Lecce

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda.

Genoa-Atalanta

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.

Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Juventus-Udinese

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz.

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Le designazioni arbitrali

Salernitana-Empoli: Maurizio Mariani di Aprilia (Di Iorio – Palermo; iv: Zufferli; var: Irrati; avar: Sozza);

Cagliari-Lazio: Marco Di Bello di Brindisi (Rossi M. – Cipriani; iv: Monaldi; var: Maresca; avar: Di Paolo);

Roma-Inter: Marco Guida di Torre Annunziata (Meli – Alassio; iv: Sacchi; var: Mazzoleni; avar: Pairetto);

Sassuolo-Torino: Federico La Penna di Roma (Passeri – Costanzo; iv: perenzoni; var: Valeri; avar: Chiffi);

Fiorentina-Frosinone: Ermanno Feliciani di Teramo (Carbone – Giallatini; iv: Marinelli; var: Paterna; avar: Mazzoleni);

Monza-Hellas Verona: Davide Massa di Imperia (Yoshikawa – Laudato iv: Volpi; var: Aureliano; avar: Marini);

Bologna-Lecce: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Dei Giudici – Di Giacinto; iv: Gualtieri; var: Pairetto; avar: Sozza);

Genoa-Atalanta: Andrea Colombo di Como (Berti – Rossi l. iv: Prontera; var: Chiffi; avar: Maresca);

Milan-Napoli: Daniele Doveri di Roma (Bindoni – Baccini; iv: Marchetti; var: Di Paolo; avar: Valeri);

Juventus-Udinese: Rosario Abisso di Palermo (Vecchi – Mastrodonato; iv: Giua; var: Marini; avar: Aureliano)

La classifica

Inter 57; Juventus 53; Milan 49; Atalanta 39; Roma 38; Bologna 36; Napoli 35; Fiorentina, Lazio 34; Torino 32; Genoa, Monza 29; Lecce 24; Frosinone 23; Sassuolo, Udinese 19; Verona, Cagliari, Empoli 18; Salernitana 13.

