Serie A, 20esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 12 gennaio 2024 - Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia che hanno premiato Fiorentina, Atalanta, Lazio e Juventus, è di nuovo tempo di campionato. All'orizzonte c'è la 20esima giornata di Serie A, che verrà inaugurata dal derby campano fra il Napoli e la Salernitana, e dal duello fra Genoa e Torino. Sempre di sabato, fra le altre, scenderà in campo anche la capolista Inter, attesa dalla trasferta sul campo del Monza. Il piatto più succulento di questo turno arriverà domenica sera, quando a San Siro si sfideranno Milan e Roma. Per quanto concerne la Juventus, i bianconeri giocheranno addirittura di martedì, ospitando il Sassuolo. Impegni casalinghi anche per Fiorentina e Lazio, rispettivamente contro Udinese e Lecce. In chiave salvezza, si annuncia delicatissima la gara fra Verona ed Empoli. A completare il programma ecco Cagliari-Bologna e Atalanta-Frosinone.

Il programma delle gare e dove vederle

Napoli-Salernitana: sabato 13 gennaio, ore 15; diretta tv e streaming su Dazn;

Genoa-Torino: sabato 13 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Empoli: sabato 13 gennaio, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn;

Monza-Inter: sabato 13 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lazio-Lecce: domenica 14 gennaio, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Cagliari-Bologna: domenica 14 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn e e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Udinese: domenica 14 gennaio, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn;

Milan-Roma: domenica 14 gennaio, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Atalanta-Frosinone: lunedì 15 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Sanz e Sky; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Sassuolo: martedì 16 gennaio, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Napoli-Salernitana

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. Genoa-Torino

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinkovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Hellas Verona-Empoli

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Mboula; Djuric.

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Cacace, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. Monza-Inter

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Valentin Carboni; Mota Carvalho.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Lazio-Lecce

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Strefezza. Cagliari-Bologna

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Pavoletti, Petagna.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk. Fiorentina-Udinese

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. Milan-Roma

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Atalanta-Frosinone

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; Scamacca.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Juventus-Sassuolo

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Iling jr., Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Le designazioni arbitrali

Napoli-Salernitana: Marinelli, Lo Cicero-Vecchi, Iv: Marchetti, Var: Di Bello, Avar: Chiffi; Genoa-Torino: Giua, Raspollini-Barone, Iv: Feliciani, Var: La Penna, Avar: Valeri; Hellas Verona-Empoli: Doveri, Perrotti-Rossi M., Iv: Minelli, Var: Di Paolo, Avar: Sozza; Monza-Inter: Rapuano, Peretti-Dei Giudici, Iv: Volpi, Var: Aureliano, Avar: Mazzoleni; Lazio-Lecce: Ferrieri Caputi, Bindoni-Tegoni, Iv: Colombo, Var: Chiffi, Avar: Di Paolo; Cagliari-Bologna: Manganiello, Del Giovane-Moro, Iv: Ayroldi, Var: Valeri, Avar: Abbattista;

Fiorentina-Udinese: Pairetto, De Meo-Laudato, Iv: Gualtieri, Var: Irrati, Avar: Aureliano; Milan-Roma: Guida, Bercigli-Cecconi, Iv: Abisso, Var: Mazzoleni, Avar: La Penna; Atalanta-Frosinone: Prontera, Di Iorio-Ricciardi, Iv: Di Marco, Var: Irrati, Avar: Meraviglia; Juventus-Sassuolo: Piccinini, Zingarelli-Margani, Iv: Bonacina, Var: Di Paolo, Avar: Meraviglia

La classifica

Inter 48; Juventus 46; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Atalanta, Lazio 30; Roma 29; Napoli 28; Torino 27; Monza 25; Genoa, Lecce 21; Sassuolo, Frosinone 19; Udinese 17; Cagliari 15; Verona 14; Empoli 13; Salernitana 12

