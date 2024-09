Serie A: Lazio-Milan 2-2, Napoli-Parma 2-1. Bologna-Empoli 1-1, Krstovic fa volare il Lecce: Cagliari ko

Roma, 31 agosto 2024 – Il Bologna non va oltre il pareggio nella sfida contro l’Empoli. Al Dall’Ara succede tutto nei primi tre minuti: padroni di casa in vantaggio con Fabbian, immediato il pari di Gyasi. Vittoria fondamentale per il Lecce: la rete di Krstovic regala ai giallorossi la vittoria contro il Cagliari.

All’Olimpico, il Milan di Fonseca ospite della Lazio di Baroni pareggia, 2-2. Il Napoli di Conte rimonta con Lukaku e manda il Parma di Pecchia ko, 2-1.

