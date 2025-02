Sorteggi ottavi Champions in diretta dalle 12. Poi Europa e Conference League

Nyon, 21 febbraio 2024 – Tutto pronto per i sorteggi di Champions, Europa e Conference League che danno il via alla fase ad eliminazione diretta dei tre tornei dopo gli spareggi. Dall’urna di Nyon, in Svizzera, oggi venerdì 21 febbraio (qui sotto il nostro live) usciranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Con l’eliminazione di Atalanta, Milan e Juventus ai playoff le speranze in Champions sono riposte sull’Inter. Le opzioni sono blindate: i nerazzurri se la vedranno con il Feyenoord oppure con l’altra olandese, il Psv Eindhoven. Gara d’andata il trasferta il 4 o 5 marzo, il ritorno a San Siro è invece previsto l’11 o il 12, una settimana dopo. Appuntamento alle 12 con la diretta tv Sky Sport 24 e Amazon Prime Video. Un’ora dopo, alle 13 (diretta tv Sky Sport) conosceranno il loro destino in Europa League Lazio e Roma. Rischio derby per le due squadre della capitale (Viktoria Plzen o Athletic le rispettive alternative). Panathinaikos o Borac per la Fiorentina in Conference League (ore 14, diretta tv Sky Sport).

Il sorteggio in diretta dalle 12