Ciclismo, grave incidente in allenamento per Kamna

Roma, 4 aprile 2024 – Poco più di una settimana fa era stata la Dwars door Vlaanderen 2024 a guastare i piani stagionali di un big, Wout Van Aert, che salterà tutte le Classiche di primavera e probabilmente anche il Giro d'Italia 2024 nonostante il crescente ottimismo delle ultime ore. Giovedì ci ha pensato il Giro di Paesi Baschi 2024 a imprimere un altro brutto colpo alla stagione, con le condizioni di Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jay Vine e soprattutto Jonas Vingegaard da valutare con molta attenzione. Non solo: non se la passa tanto meglio Lennard Kamna, caduto ieri in allenamento e da allora in terapia intensiva.

I dettagli

Il corridore tedesco era stato investito da un furgone a Tenerife, dove si trovava insieme ai compagni di squadra per rifinire la preparazione in vista dei prossimi obiettivi. Già queste poche informazioni trapelate nella serata di mercoledì avevano creato un certo allarmismo, ridimensionato in parte oggi dalla Bora-Hansgrohe tramite un comunicato: "Lennard è in condizioni stabili, è sveglio, reattivo e in grado di comunicare. Ha riportato numerose lesioni ed è monitorato nel reparto di terapia intensiva di Tenerife, dove è assistito dalla sua famiglia e dalla squadra". Curiosamente, di tutta la brigata Kamna è stato l'unico a essere travolto dal furgone, che si è reso protagonista di una manovra folle, tagliando la strada al plotoncino. Le eventuali responsabilità del caso saranno appurate nei prossimi giorni. Per ora in casa Bora-Hansgrohe vige il sospiro di sollievo per il miglioramento delle condizioni del tedesco, come espresso a chiare lettere dal team manager Ralph Denk: "Siamo sollevati che le condizioni di Lennard si siano stabilizzate dopo questo grave incidente e che, alla luce delle circostanze, stia bene. Speriamo possa riprendersi totalmente il prima possibile: questa è l'unica cosa che conta". Dunque, giustamente, al momento qualsiasi pensiero legato all'attività sportiva scivola in secondo piano: vista la dinamica e sempre in attesa che la prognosi venga sciolta, a Kamna non è andata male.

Bonnamour licenziato

La salute va invece bene a Franck Bonnamour, che però per altri motivi resterà a sua volta lontano dalle corse: colpa del licenziamento messo in atto dalla Decathlon AG2R La Mondiale Team, che si è così allineata alla sospensione comminata dall'UCI per anomalie nel passaporto biologico. La replica del francese non si è fatta attendere ed è stata affidata a un breve ma incisivo post su X. "Ho sempre rispettato le regole che l'UCI impone e mi sono sempre adeguato ai numerosi controlli antidoping a cui questo sport obbliga da anni. Non ho mai utilizzato sostanze vietate, né mi sono sottoposto ad alcuna manipolazione del sangue: dimostrerò tutto ciò con l'aiuto di scienziati e avvocati, già al lavoro per la difendere il corridore onesto, retto e pulito che sono sempre stato". La partita adesso si sposterà nelle sedi opportune e soltanto al termine dei procedimenti Bonnamour, super combattivo al Tour de France 2021, potrà vedere il suo nome riabilitato o meno di pari passo con la sospensione dell'UCI.

