Ciclismo, ora è ufficiale: stagione finita per Vingegaard

Roma, 27 agosto 2024 - La notizia era nell'aria da settimane e da oggi assume i crismi dell'ufficialità per espressa dichiarazione della sua Visma-Lease a Bike: la stagione di Jonas Vingegaard è già finita.

I dettagli

Il complicatissimo 2024 del danese dunque va in archivio con una vittoria ottenuta in maglia gialla, sì, ma non quella del Tour de France, un tarlo fisso intorno al quale progettare e costruire intere stagioni: Vingegaard, come confessato da un membro dello squadrone olandese ai microfoni di Velo, chiude con il successo al Giro di Polonia 2024, che metteva in palio un simbolo del primato molto simile cromaticamente a quello della Grande Boucle e un copricapo ormai iconico. "Jonas ha chiuso con le gare per quest'anno. Sua moglie a breve partorirà il loro secondo figlio e, a parte la lecita vicinanza alla famiglia, anche come atleta ha bisogno di recuperare dopo una primavera e un'estate così intense". Lo stesso Vingegaard, tra le righe (ma neanche tanto), aveva preannunciato la decisione di appendere la bici al chiodo per il 2024 subito dopo la vittoria al Giro di Polonia 2024. "E' bello riprendersi in questo modo dopo quello che mi è successo ad aprile. A essere sincero, pensavo che la mia stagione fosse finita proprio con quella caduta al Giro dei Paesi Baschi. Per un po' - aveva confessato il danese - avevo addirittura temuto per la mia carriera e invece le mie prestazioni qui e al Tour de France sono state migliori di quello che pensassi. Ora torno a casa per assistere mia moglie incinta: non vedo l'ora". Dunque, nonostante mai come stavolta gli 'alibi' non manchino, il partito di coloro che da anni criticano Vingegaard per la sua presenza in calendario troppo poco fitta e sempre legata a doppia mandata al solo Tour de France si arricchisce di ulteriori argomenti. Quasi a confermare la teoria, il danese tra le righe ha già ammesso di anticipare le proprie vacanze per presentarsi al top della forma al 2025. L'obiettivo? Manco a dirlo, la solita Grande Boucle e l'altrettanto ormai consueto duello con Tadej Pogacar.

Ulissi vicino all'Astana Qazaqstan Team

Curiosamente, il fuoriclasse della Visma-Lease a Bike aveva vinto il Giro di Polonia 2024 per appena 13'' a spese di un ottimo Diego Ulissi, in queste ore al centro di una voce di ciclomercato che lo vede nel 2025 in procinto di lasciare l'UAE Team Emirates per approdare all'Astana Qazaqstan Team, che a partire dalla prossima stagione dovrebbe cambiare tanto: forse il nome, ma di sicuro lo sponsor cinese che porterà molte risorse. Al di là delle novità, la formazione kazaka continua a puntare tanto sull'Italia e sull'esperienza: il prossimo colpo dovrebbe essere il classe '89, curiosamente l'unico corridore in attività ad aver vinto almeno una corsa a partire dal 2010. Da un toscano a un altro, a sua volta approdato (subito) all'Astana Qazaqstan Team: si avvicina il debutto con la nuova casacca di Alberto Bettiol, che sarà al via al Renewi Tour, in programma dal 28 agosto all'1 settembre.

Leggi anche - Us Open 2024, il debutto di Sinner: orari e dove vederlo