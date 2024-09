America’s Cup, Luna Rossa va ko con Ineos. Si decide tutto contro Alinghi

Roma, 7 settembre 2024v – Prima sconfitta nel Double Round Robin per Luna Rossa che viene sconfitta in maniera netta da Ineos Britannia dopo che l’imbarcazione italiana si era imposta nel match race di apertura di giornata contro American Magic.

Un punto su due dunque per il penultimo turno della Louis Vuitton Cup, con il primo posto del girone ancora in bilico. Per arrivare primi sarà necessario battere Alinghi domani. Nella prima regata di giornata Luna Rossa batte di forza American Magic al termine di un match race entusiasmante e in bilico per i primi tre lati. La partenza viene vinta dagli statunitensi ma l’imbarcazione italiana si mantiene molto vicina a Patriot e così le due sfilano appaiate fino ai primi incroci.

Da qui parte una sfida di velocità e di nervi con la barca che ha le mura a dritta a sfilare sempre davanti. American Magic si porta in vantaggio in alcune circostanze ma è Luna Rossa, dopo essersi portata sul lato sinistro ed aver guadagnato alcune centinaia di metri, ad attraversare il Gate 1 in vantaggio di 14’’.

L’imbarcazione italiana si porta sul lato destro e poi stramba per andare al centro ma perde più del solito e gli americani passano nuovamente ma all’incrocio successivo è Luna Rossa a rimettere la prua avanti arrivando al secondo cancello con solo 3’’ di vantaggio.

Il primo lato di poppa è meno performante per il sindacato tricolore di quanto ci avesse abituato nelle regate precedenti. Inizia così la seconda bolina e continua la sfida a suon di incroci e di sorpassi tra le due imbarcazioni ma ecco che Luna Rossa sembra trovare finalmente una pressione maggiore facendo crescere le proprie performance e portandosi sopra ai 200 metri di vantaggio, la barca italiana chiude così il terzo lato a 7’’ guadagnando leggermente rispetto al passaggio precedente.

È finalmente nel secondo lato di poppa che l’equipaggio guidato da James Spithill e Francesco Bruni inizia a fare davvero la differenza come ci aveva abituato nei match race di queste settimane prendendosi un ampio margine sugli americani e passando il quarto cancello con 19’’ di vantaggio.

Anche nella bolina seguente Luna Rossa continua ad amministrare il vantaggio mostrando una crescita progressiva nel corso di questo match race. Al quinto cancello il vantaggio passa a 26’’. Il sindacato italiano si avvia così all’ultimo lato con un vantaggio più che rassicurante mettendo in cassaforte un altro punto di questo Double Round Robin e soprattutto infliggendo una sconfitta ad American Magic, diretta avversaria per la finale di Coppa America, in una di quelle che forse ad oggi è stata la regata più spettacolare. Il match race si chiude in 23’24’’ con un vantaggio nell’ultimo lato di 22’’.

Nel secondo match race di giornata Ineos Britannia batte Alinghi mantendosi in corsa per il primo posto finale. Pronto riscatto anche per American Magic che batte Orient Express in una regata mai in discussione. Nell’ultima prova invece arriva un po’ a sorpresa la prima sconfitta del Double Round Robin per Luna Rossa che viene superata in maniera abbastanza netta da Ineos Britannia: regata mai in discussione per gli inglesi che vincono la partenza e si mantengono sempre davanti, controllando l’imbarcazione italiana ad ogni manovra e arrivando a quasi mezzo chilometro di vantaggio. Alla fine Luna Rossa chiude in ritardo di 25” per una sconfitta che rimanderà all’ultimo match race di questa Louis Vuitton Cup l’esito finale della classifica.