Boxe Il torneo della “Bertola“ costretto a emigrare. Tirrenia e Montecatini daranno ospitalità alle ultime 3 serate

Alla Dogali non è possibile organizzare manifestazioni perchè la struttura è inibita al pubblico dal novembre 2023, all’aperto c’è il rischio di improvvisi cambi di location. E allora la Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ emigra e per le tre restanti serate del torneo prende le valige e si sposta. Così, dopo le due giornate nella cittadella dello sport di Lucca nello scorso fine settimana, sabato prossimo il sodalizio gialloazzurro del presidente Gualtiero Magnani (nella foto) porta la noble art a Tirrenia, mentre domenica 6 e domenica 13 sarà di scena a Montecatini.

E in via Cattaneo i mal di pancia verso piazza 2 giugno non si sono placati: "È inutile stare a parlare con il Comune di Carrara" ribadisce il ds Franco Franchini, visibilmente amareggiato e deluso. E l’inconveniente di piazza Garibaldi (l’ordine di smontare il ring già praticamente montato, per trasferirlo in piazza Gramsci, con aggravi di tempo, costi e fatica) arriva a distanza di pochi giorni dalle altre lagnanze piovute addosso a palazzo civico dal Grande Trekking che, proprio dopo avere denunciato scarsa collaborazione, ha annunciato la morte della decennale manifestazione. Boxe e grande trekking sono solo le ultime due grane scoppiate all’interno dello sport carrarese che non riesce a trovare pace, tra strutture inadeguate e disservizi.

ma.mu.