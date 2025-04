Pugilato, Pamela Malvina si conferma campionessa: Righi KO al primo round

Bologna, 12 aprile 2025 – Prima vittoria per KO tra i professionisti per Pamela Malvina Noutcho Sawa che mantiene la cintura europea EBU dei pesi leggeri vincendo il match di difesa del titolo in meno di due minuti contro Martina Righi.

Alla Bondi Arena di Ferrara basta infatti una sola ripresa alla pugile-infermiera per alzare i pugni al cielo contro l’avversaria toscana. Tutto infatti accade molto in fretta, con la bolognese che inizia a battagliare sin dal primo gong con l’avversaria, pronta a non indietreggiare davanti ai colpi della campionessa in carica. A Malvina entra una bella sequenza, forte e precisa come ci ha abituato in questi anni, con un sinistro-destro che ha mandato al tappeto Righi.

L’atleta toscana ha esitato un attimo di troppo a rialzarsi, dando l’impressione di essere stata stordita a dovere dal colpo ben sferrato e così l'arbitro ha decretato la fine dell’incontro. Una sfida terminata in poco tempo, che ha visto la pugile-infermiera mettere sul ring dal primo istante quella furia e quella determinazione di cui aveva già parlato a lungo in queste settimane, legittimando di fatto la conferma di un titolo che ora potrebbe proiettarla verso nuovi e ancor più stimolanti orizzonti.

Della cintura mondiale si era già vociferato, con il terzo posto nel ranking già prima di questo incontro che metteva Malvina in una posizione privilegiata per le sue ambizioni ma ora spetterà alle federazioni stabilire se questa vittoria lampo sarà sufficiente per fare dell’allieva di Alessandro Dané e Franco Palmieri alla Bolognina Boxe, la persona giusta per ambire alla cintura. Intanto però per la trentaduenne rimane un po’ di amaro in bocca nonostante il successo: “Sono un po’ delusa per come è finita - racconta la campionessa al termine del match che l’ha confermata regina europea dei leggeri - eravamo partite molto bene, poteva essere un incontro molto impegnativo e invece è finito subito. Mi dispiace perché volevo disputare un incontro con Martina che ritengo una delle pugili più forti d’Italia e sono sicura che avremmo potuto rendere onore a questa cintura. Sono rammaricata sia per me che per lei, magari potremo organizzare una rivincita presto”.