Basket, Pielle corsara in Puglia: Ruvo battuto 75-84

Ruvo di Puglia (Bari), 8 dicembre 2024 – ) Una grande Pielle trova una vittoria di importanza capitale in trasferta contro il Ruvo di Puglia.

Partita intensissima al PalaColombo che i ragazzi di Campanella interpretano molto bene fin dalle prime fasi portandosi anche sul +10 nel primo quarto. Un parziale di 15-0 di Ruvo sembra far tornare gli incubi alla squadra di Campanella, che però reagisce con un 16-2 e chiude in vantaggio a metà gara (42-49).

Il terzo quarto è equilibratissimo e una bomba di Venucci lo chiude sul +5 Pielle. L’ultimo parziale in questa stagione è stato fatale più volte per i biancoazzurri, ma in questa gara è un vero show con un parziale di 15-5 che dal 70-69 annichilisce Ruvo di Puglia che si deve arrendere con il punteggio di 75-84.

Eroi della serata il solito Ennio Leonzio, autore di 20 punti con un incredibile 100% dal campo e ai liberi, e Jacopo Vedovato, mai in difficoltà contro Borra e capace di segnare 16 punti a cui aggiunge 8 rimbalzi. Molto bene anche Donzelli, con 8 punti e 11 rimbalzi, e Paesano, autore di 11 punti tra cui il canestro del decisivo sorpasso, per completare un reparto lunghi che ha ben risposto alla brutta prestazione con la T Gema. Il migliore dei pugliesi è Gatto con 16 punti, mentre Jackson, capocannoniere dello scorso campionato viene lasciato dalla grande difesa biancoazzurra a 0 punti. Vittoria di spessore per la Pielle che sale a 18 punti e non si stacca dal treno delle prime della classe.

IL TABELLINO

Crifo Wines Ruvo di Puglia - Toscana Legno Pielle Livorno 75-84

(19-25, 23-24, 20-18, 13-17)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Tommaso Gatto 16 (3/7, 2/4), Mihajlo Jerkovic 13 (5/6, 1/1), NicolÒ Isotta 12 (4/5, 1/4), Nikola Markovic 9 (3/8, 1/2), Antonio Lorenzetti 9 (4/5, 0/0), Stefano Conte 7 (2/2, 1/2), Bernardo Musso 5 (1/2, 1/4), Yankiel Moreno 4 (2/3, 0/4), Darryl joshua Jackson 0 (0/0, 0/4), Jacopo Borra 0 (0/2, 0/0), Carmine Berardi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 6 / 10 - Rimbalzi: 20 4 + 16 (Mihajlo Jerkovic 5) - Assist: 17 (Darryl joshua Jackson 4)

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 20 (3/3, 3/3), Jacopo Vedovato 16 (6/8, 0/0), Alessandro Paesano 10 (4/7, 0/1), Davide Bonacini 9 (1/5, 2/2), Mattia Venucci 9 (1/1, 2/8), Daniel Donzelli 8 (1/4, 1/2), Maurizio Del testa 6 (0/0, 1/2), Luca Campori 4 (1/1, 0/3), Janko Cepic 2 (1/1, 0/0), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Daniel Donzelli 11) - Assist: 8 (Davide Bonacini 5)