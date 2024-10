Basket, Unieuro Forlì fa il suo big match contro Pesaro

Forlì prende fiato e fa suo il big match contro Pesaro per 71-50. Con l’inerzia sempre in pugno per tutto il match, Cinciarini e compagni hanno fatto la voce grossa mantenendo il vantaggio stabile in doppia cifra, liquidando una quotata avversaria. Parravicini in grande evidenza con 18 punti all’attivo. La Pallacanestro 2.015 aggredisce subito il match alla palla a due. Un break di 7-0 nel cuore del primo periodo vale subito il vantaggio in doppia cifra (13-3). Pesaro tira male, getta al vento possessi e l’Unieuro approfitta di ogni sbavatura, continuando a battere il chiodo. Nella seconda frazione la squadra di Antimo Martino mette le ali e vola addirittura sul +17 (34-17). Pesaro prova a rianimarsi dopo la pausa lunga con le incursioni di Ahmad (40-30), ma è soltanto una veloce sfuriata e nulla più. Perché, in un terzo periodo poco brillante su entrambi i fronti, gli ospiti restano a secco dal campo per 8’ e Forlì mantiene il vantaggio stabile in doppia cifra: 49-35 a 28’25”. Nell’ultimo periodo, quindi, Parravicini scava il solco (56-38) e Pascolo mette la firma sul +20 (61-41) che, a 7’ dalla fine, vale già la vittoria. L’Unieuro tocca anche il +24 (71-47) nel finale.