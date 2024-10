Forlì Vuelle Pesaro 71-50: crollano i biancorossi

Forlì, 16 ottobre 2024 - Barcolla e crolla la Vuelle sul campo di Forlì. Esce dal campo la formazione guidata per l'ultima volta da Baioni, con passivo molto pesante: 71 a 50. Una formazione quella pesarese che ha rispecchiato sul campo il momento di grande caos che regna all'interno della società. Soprattutto la formazione pesarese, che ritrovava davanti l'ex Daniele Cinciarini, ha dato l'impressione di non essere minimamente concentrata, al limite di una gara di allenamento in un campetto parrocchiale.

Perché se si tolgono i punti messi a segno dal play-guardia Ahmad da tutto il resto della formazione biancorossa non sono arrivati spunti degni di cronaca. Ed anche l'altro americano, King, è stato protagonista di una partita del tutto inconsistente. Troppo poco su tutti i fronti per reggere il confronto con la formazione romagnola che ha avuto tra i suoi punti di forza un Gaspardo che i tifosi pesaresi conoscono bene per le sue apparizioni nella massima serie. E' questa la seconda sconfitta consecutiva per la formazione biancorossa che da domani, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere guidata dal nuovo tecnico Spiro Leka. Si dovrebbe porre così fine al rotolare nel precipizio in cui sta rotolando la formazione biancorossa. Per avere un segno del momento basterà dire che nei primi sei minuti di gara la Carpegna Prosciutto ha messo a segno solamente 2 punti con Maretto. Nove punti in totale alla fine dei primi dieci minuti. Una media che la formazione ha tenuto per tutto l'arco dell'incontro perché alla fine ha chiuso segnando 50 punti grazie ad una bomba di Ahmad. Media arrotondata perché all'inizio del terzo quarto sempre il play americano ha messo a segno sei punti consecutivamente. Non sono momenti felici per la società biancorossa che aveva riaperto gli abbonamenti che ora sono intorno ai 2500. Poi con l'addio di Sacripanti tutto è precipitato e la partita di questa sera a Forlì è lo specchio di una situazione che è tutta da ricostruire.