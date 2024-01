Ferrara Basket sceglie coach Benedetto

Ferrara, 9 gennaio 2024 - Sarà con tutta probabilità Giovanni Benedetto il nuovo tecnico di Ferrara Basket per il proseguimento della stagione dopo l'esonero di Adriano Furlani. Un nome a sorpresa, pescato dal mazzo dal ds Andrea Pulidori, che con il tecnico calabrese ha già lavorato e venne promosso in serie A2 con la Baltur Cento nel 2018.

Sergente di ferro, Benedetto ha una solida esperienza di A2 e B alle spalle. Classe ’65, è originario di Reggio Calabria ed è proprio in terra calabrese ad essere cresciuto cestisticamente collaborando con allenatori del calibro di Carlo Recalcati di cui è stato assistente ai tempi della Panasonic negli anni d'oro del basket reggino.

In Serie B ha vissuto straordinarie annate culminate con la vittoria del campionato, tra queste Latina (2009), Trapani (2011), Matera (2013) e appunto Cento (2018). Nelle ultime stagioni aveva lavorato in B a Salerno e Avellino, e ora torna in Emilia Romagna, terra che ha sempre dimostrato di apprezzare. L'accordo dovrebbe essere imminente.