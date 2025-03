Gema Montecatini, sogno a occhi aperti: vince la Coppa Italia di Serie B a Bologna

Bologna, 16 marzo 2025 – Un sogno a occhi aperti: La T Tecnica Gema Montecatini vince la Coppa Italia di Serie B al PalaDozza di Bologna, battendo in finale la Liofilchem Roseto, squadra fortissima che sta dominando il girone B della Serie B.

Il finale è 64-71. Per la squadra di Marco Del Re un clamoroso quanto prestigioso successo, che corona il lungo lavoro di tutta la società. Con una dedica speciale per i tantissimi tifosi termali che erano accorsi nel capoluogo emiliano per la sfida.

Gioia e lacrime anche per loro, che quasi non credevano ai loro occhi. Un weekend entusiasmante per la Gema, che in semifinale si era sbarazzata di Legnano, contro cui aveva vinto di dieci punti, 74-84 nel pomeriggio di sabato. Ma quella contro Roseto è un’impresa clamorosa, proprio per il valore di un avversario che è un rullo schiacciasassi in campionato.

Un capolavoro tecnico tattico quello di Marco Del Re e degli atleti scesi su un parquet così prestigioso senza alcun timore. Roseto ha provato a sorpassare in apertura di ultimo quarto, salvo poi cedere alla verve dei toscani. Mvp della competizione Daniele Toscano, assoluto protagonista della finale con 17 punti e 9 rimbalzi.

Il tabellino

Liofilchem Roseto - La T Tecnica Gema Montecatini 64-71 (15-19, 16-21, 19-14, 14-17)

Liofilchem Roseto: Lukas Aukstikalnis 23 (0/2, 4/9), Giordano Durante 17 (5/7, 1/4), Vincenzo Guaiana 6 (1/4, 1/4), Brian Sacchetti 5 (1/3, 1/2), Edoardo Tiberti 5 (2/5, 0/0), Andrea Traini 3 (0/1, 1/7), Andrea Pastore 3 (0/0, 1/7), Kiryl Tsetserukou 2 (1/3, 0/0), Alessio Donadoni 0 (0/0, 0/2), Nicolo Dellosto 0 (0/0, 0/1). All Gramenzi.

La T Tecnica Gema Montecatini: Daniele Toscano 17 (5/10, 1/3), Alberto Bedin 12 (5/8, 0/0), Mattia Acunzo 11 (1/4, 1/2), Nicolas manuel Stanic 9 (1/4, 1/2), Lorenzo D'alessandro 8 (0/2, 2/4), Lorenzo Passoni 5 (1/1, 1/4), Nicola Savoldelli 4 (1/1, 0/2), Marco Di pizzo 3 (1/2, 0/0), Federico Burini 2 (1/3, 0/4), Mateo Chiarini 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cellerini 0 (0/0, 0/0), Riccardo Albelli 0 (0/0, 0/0). All Del Re.