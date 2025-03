Manresa-Unahotels finisce 96-90: Reggio perde ma salva la differenza canestri

Reggio Emilia, 18 marzo 2025 – Missione quasi compiuta. L’Unahotels cade sul parquet del Baxi Manresa, ma salva la differenza canestri e diventa padrona del suo destino in chiave qualificazione ai Quarti di Finale di Fiba Champions League.

La truppa di Priftis gioca un match di grande solidità, trovando diversi protagonisti, alcuni anche inaspettati, ma soprattutto riuscendo a non disunirsi nel momento più complesso del confronto, quando il Baxi tocca il +11, ha in mano l’inerzia della gara e pare godere dell’energia necessaria per dare l’ultima spallata. In quel frangente invece Reggio serra i ranghi, lotta con furore, e trova le giocate giuste, in attacco e in difesa, per uscire dalle corde e, alla fine dei conti, uscire a testa alta dal campo catalano e con un disavanzo di sole sei lunghezze, contro il +15 dell’andata.

A capitan Vitali, autore di una grandissima prestazione, e compagni, basterà quindi battere martedì prossimo, tra le mura amiche del PalaBigi, i turchi del Petkimspor per ottenere il pass per i playoff della competizione continentale. Sugli scudi, in casa biancorossa, Barford nel primo quarto, Vitali nel secondo, un precisissimo Cheatham nel terzo e, come si diceva, tutto il collettivo nell’ultima frazione. In avvio di match la Pallacanestro Reggiana subisce oltremodo sotto le plance, cosa inusitata per lei.

Il Baxi cattura qualcosa come 12 rimbalzi offensivi, e se non fosse per un incontenibile Barford rischierebbe già subito di affondare, anche perché sovente gli iberici hanno seconde, e persino terze, opportunità per andare a concludere. I canestri del funambolo Usa consentono invece agli emiliani di concludere in parità la frazione.

Nel secondo quarto, sospinto da un sontuoso Alston (tre “triple” consecutive) il Baxi prova a prendere il largo, toccando anche il +9. Ma nonostante un Winston evanescente, quando un precisissimo Vitali si prende il proscenio gli emiliani tornano a contatto, contenendo il margine all’intervallo lungo.

Il terzo periodo vive nel segno di Cheatham, che infila quattro “bombe” su altrettanti tentativi, diventando un incubo per la difesa dei padroni di casa, e permettendo all’Unahotels di andare anche in vantaggio, in un paio di occasioni. Tuttavia è la squadra di Ocampo, trascinata da un pubblico invero caldissimo, a presentarsi al quarto conclusivo avanti di quattro punti. un uomo solo al comando: Kwan Cheatham.

L’ala reggiana sigla un perentorio 4/4 dalla lunga distanza, annichilendo la difesa iberica e consentendo ai suoi anche di mettere il naso avanti in un paio di occasioni. Nel frangente Manresa le prova tutte per ribaltare il -15 dell’andata, arrivando anche a -4 dal raggiungere l’obiettivo, ma con Winston e Faried fuori per falli, i biancorossi si affidano a un concreto Faye, fino a quel momento sottotono, e all’intensità di squadra, ribattendo colpo su colpo. Il cronometro poi gioca contro Manresa, che si fa prendere dalla frenesia e non riesce più a colpire con l’incisività precedente. Reggio alla fine perde, ma è una sconfitta amara solo fino a un certo punto. Perché il piano B, ovvero salvare lo scontro diretto, viene preservato.

Il tabellino

BAXI: Vescovi 3, Jou 1, Reyes 15, Massa 12, Steibergs, Saint-Supery 9, Alston 29, Hunt 2, Obasohan 17, Perez, Cate 8. N.e.: Sagnia. All.: Kastritis. UNAHOTELS: Barford 17, Winston 6, Faye 9, Gombauld 5, Smith 5, Uglietti 5, Vitali 19, Faried 8, Grant, Cheatham 16. N.e.: Gallo e Chillo All.: Priftis. Arbitri: Gatis Salins (Let), Georgios Poursanidis (Gre), Gintaras Maciulis (Lit) Parziali: 23-23, 49-45, 75-71 Note: tiri da 3: Baxi 10/27, Unahotels 14/29; tiri liberi: Manresa 22/30, Reggio Emilia 20/28. Rimbalzi: Manresa 43, Reggio Emilia 32. Usciti per 5 falli: Winston, Faried e Alston