Rieti troppo forte, la Libertas si deve arrendere: al Palamacchia finisce 80-91

Livorno 9 febbraio 2025 – Seconda sconfitta consecutiva per la Libertas Livorno che davanti ai propri tifosi, dove aveva trovato due successi consecutivi nelle ultime uscite, perde 80-91 contro la Sebastiani Rieti in una partita senza storia.

I laziali partono forte fin dalla palla a due e trovano canestri in ogni situazione, costringendo gli amaranto a rincorrere fin dall’inizio. I 13 punti di distacco a fine primo quarto rappresentano un ostacolo che nonostante gli sforzi i padroni di casa non riescono mai a ricucire. L’inizio di secondo parziale fa ben sperare con due triple di Filloy che riportano in singola cifra di svantaggio la Libertas, ma Rieti ricomincia a segnare e dopo venti minuti conduce 41-54.

I ragazzi di Andreazza non lasciano mai scappare gli ospiti, non riuscendo però ad impensierire la banda di Rossi, che a dieci dalla fine conduceva 63-77. Nell’ultimo parziale si abbassano le percentuali e gli amaranto riescono ad accorciare fino all’80-91 finale.

Migliore in campo l’americano Skylar Spencer con 15 punti e 12 rimbalzi, ben supportato da Monaldi (17) e Piunti (20 con 4 triple). Per la Libertas non servono i 20 punti (con 15 tiri) di Banks, accompagnati dai 14 di Hooker e dagli 11 di Filloy.

Il tabellino

Libertas Livorno 1947 - Real Sebastiani Rieti 80-91 (14-27, 27-27, 22-23, 17-14)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 20 (4/10, 2/5), Quinton Hooker 14 (4/4, 1/4), Ariel Filloy 11 (1/1, 3/6), Francesco Fratto 7 (2/7, 1/2), Nazzareno Italiano 6 (1/2, 0/3), Tommaso Fantoni 6 (2/3, 0/0), Dorin Buca 6 (2/4, 0/0), Andrea Bargnesi 5 (1/1, 1/1), Gregorio Allinei 3 (0/1, 1/2), Luca Tozzi 2 (1/1, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 18 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Quinton Hooker 9) - Assist: 15 (Quinton Hooker 5).

Real Sebastiani Rieti: Giorgio Piunti 20 (4/6, 4/7), Diego Monaldi 17 (3/7, 3/8), Skylar Spencer 15 (7/8, 0/0), Lorenzo Piccin 11 (1/3, 3/4), Marco Spanghero 11 (3/6, 1/5), Alvise Sarto 9 (3/5, 1/2), Jordan Harris 4 (1/4, 0/0), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/2), Alexander Cicchetti 1 (0/1, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2) Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 40 17 + 23 (Skylar Spencer 12) - Assist: 16 (Diego Monaldi, Skylar Spencer, Marco Spanghero, Matteo Pollone 3).

Daniele Mazzi