Rytas Vilnius - Unahotels 94-84: Lituania amara per Reggio Emilia

Vilnius, 4 dicembre 2024 – 40’ di altissimo livello e un supplementare negativo, anche perché giocato in debito di energie; questa la sintesi del match che la Unahotels perde in quel di Vilnius. Non riuscendo nemmeno, anche per un po’ di sfortuna, a preservare la differenza canestri nello scontro diretto.

Il +10 dei lituani infatti la pareggia e, al momento, la differenza canestri complessiva vede nettamente prevalere il Rytas. Questo significa che le speranze reggiane di chiudere in vetta il girone, e conquistare direttamente la top 16 di Fiba Champions League, sono ridotte al lumicino. Ricordando però che capitan Vitali e compagni sono comunque già qualificati al play-in. Il barrage che promuoverà alla fase successiva del torneo.

Contro la capolista del torneo baltico, insieme al fortissimo Zalgiris, l’Unahotels scende in campo priva del leader emotivo Smith e col nuovo acquisto Faried, fuori all’ultimo momento per un colpo all’arcata sopraccigliare rimediato in allenamente. Tuttavia Reggio parte volitiva e precisa dalla lunga, sospinta da un positivissimo Barford (in doppia cifra già a fine primo quarto) per l’8-15 di metà frazione.

La reazione lituana arriva però puntuale e veemente, un break di 13-4 per mettere la freccia sul finire del periodo, che poi si chiude in perfetta parità. Il forcing dei padroni di casa prosegue anche in avvio di secondo quarto, ma i biancorossi sono bravi a non disunirsi pur tra qualche incertezza difensiva di troppo. Una bella fase di Radzevicius spinge la truppa di coach Zibenas a un allungo (40-34) attorno al 6’, ma anche questa volta la truppa di Priftis si dimostra coriacea e sull’asse Winston-Gombauld opera la rimonta. All’intervallo lungo si perviene poi con il Rytas avanti di una incollatura.

Al ritorno sul parquet polveri bagnate per la Unahotels, ci pensa il solito Winston a tenere i suoi in linea di galleggiamento, tanto è vero che quando esce per rifiatare gli emiliani, in fase offensiva, fanno una fatica bestiale. Ed è in quella situazione che i baltici provano di nuovo a dare una spallata: 62-55 e massimo vantaggio al culmine di un break di 8-1. Agli ultimi 10’ le due squadre si presentano con Reggio sotto di sette lunghezze, anche perché un paio di possessi per ridurre il disavanzo Chillo e compagni li gettano via in modo scriteriato.

L’ultimo quarto si apre con la reazione reggiana firmata, in particolare, dai cinque punti consecutivi di Cheatham. La situazione spinge il tecnico del Rytas a chiamare time-out per contenere la folata biancorossa. Gli esiti non sono però quelli sperati, perché l’Unahotels è solidissima e intensa ed è lei stavolta a provare a prendersi l’inerzia.

Dopo il 67-72 del 5’ però un Barford fuori fase e errori dalla lunetta rimettono in gioco Vilnius. Il match si decide quindi all’ultimo fiato. Dopo le due “bombe” consecutive reggiane a firma Vitali-Cheatham, i lituani dalla linea del tiro libero firmano il pari: 79-79. Winston con una giocata da campione riporta a +2 i suoi, ma Flagg ne fa una altrettanto bella, e non semplice, a fil di sirena per l’ 81-81 che spedisce tutti all’overtime. Nel supplementare i biancorossi fanno i conti con minori energie mentre dall’altra parte si scatena Cole che, con cinque punti di fila, indirizza il match verso Vilnius. Negli ultimi secondi, con due errori a rimbalzo, Reggio, come detto, perde anche il vantaggio della differenza canestri.

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 10, Gallo,Winston 26, Faye 1, Gombauld 16, Uglietti 2, Vitali 8, Grant 4, Chillo,Cheatham 17. N.e: Fainke. All.: Priftis. RYTAS: Flagg 8, Normantas 4, Graves 16, Radzevicius 16, Tubelis 7, Cole 13, Masiulis 11, Enoch 14, Paliukenas 5. N.e: Pleikys. All.: Zibenas Arbitri: Ademir Zurapovic (Bls), Boris Krejic (Slo), Martin Vulic (Cro) Parziali: 23-23, 46-45, 62-55, 81-81 Note: spettatori: 3607; tiri da 3: Rytas 7/22, Unahotels 11/27; tiri liberi: Vilnius 15/23,Reggio Emilia 15/22.