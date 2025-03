Vuelle, a Rimini trasferta in bilico per i tifosi

Pesaro, 18 marzo 2025 – Settimana corta per la Vuelle: si torna in campo venerdì sera al Flaminio per la diretta di Rai Sport, che ha scelto il derby tra Rimini e Pesaro per accendere le telecamere (si gioca alle 20.45) sull’anticipo di questa 33esima giornata. La società romagnola aveva deciso da tempo di lanciare il "Riviera Banca Day", ovvero la classica giornata in cui gli abbonamenti non valgono chiedendo anche agli abbonati, quest’anno a quota 1.599, di acquistare il biglietto per dare una mano al club. Ma i risultati negativi degli ultimi tempi, eliminazione in Coppa Italia compresa, che hanno allungato a quattro i ko consecutivi della squadra di Sandro Dell’Agnello, non hanno prodotto sinora una prevendita di quelle che ci s’aspettava. Ecco perché i tifosi pesaresi un po’ ci sperano che si possano aprire varchi un po’ più larghi per un esodo che risulta ancora ‘bloccato’.

Deciderà il tavolo tecnico di stamane, con le forze dell’ordine locali che potranno sciogliere, o meno, il veto per consentire l’acquisto di biglietti se non residenti in provincia di Rimini. Garantiti, finora, soltato i 150 (circa) che spettano di diritto alla tifoseria organizzata ospite e che naturalmente sono già stati polverizzati. Una sfida importante per la rivalità sempre accesa fra le due piazze, e non solo nel basket, ma soprattutto per la classifica, che oggi vede Rimini a quota 40 punti, ancora seconda alle spalle di Udine, sicura dei playoff ma non più dello strapotere mostrato nella prima parte della stagione e quindi anche i sogni di promozione si sono affievoliti con il passare delle settimane, complice la condizione fisica non ottimale di alcuni perni del roster come Robinson (si è fermato già due volte), Tomassini (ha problemia ad una spalla) e Marini (dolorante a un polso). Pesaro oggi è nona, ma a soli 4 punti di distanza dai riminesi e considerando che la sfida di andata è terminata con sei lunghezze di ritardo (76-82) rimangono aperti degli spiragli per provare a ribaltare la differenza canestri se la serata dovesse mettersi bene.

Una delle chiavi per coach Leka sarà la condizione di Bucarelli, che sabato ha giocato con un’infiltrazione alla mano sinistra per poter sopportare il dolore, dando sostanza alla prestazione del gruppo sia in attacco (ottimi i 5 assist per i compagni) che in difesa, dove ha combattuto prima con Gaspardo e poi con Perkovic, ovvero le maggiori bocche da fuoco schierate da Forlì l’altra sera. Se il torello fiorentino sarà in grado di ripetere una prestazione di questo spessore allora le chances per la Vuelle salgono, viceversa contro i tanti esterni pericolosi di Rimini la vita potrebbe farsi dura. Uno snodo davvero cruciale in quest’ultimo mese che manca per completare il viaggio.

Elisabetta Ferri