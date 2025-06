Cus, attività di base e agonismo in crescita

Si è ufficialmente chiusa la stagione sportiva 2024/25 del Cus Ferrara calcio, una stagione lunga e ricca di impegni per tutte le attività di base e le 3 squadre agonistiche Under 17, U15 e U14, che hanno concluso i rispettivi campionati nella parte alta della classifica finale, con un percorso stagionale in crescita sia in termini tecnici che personali dei ragazzi.

Un pizzico di rammarico per la nostra Under 15, protagonista di un girone di ritorno entusiasmante con tutte vittorie e primo posto nel girone, sconfitta solo ai rigori nella semifinale playoff precludendo quindi la possibilità di partecipare al campionato regionale Under 16.

Per il secondo anno consecutivo, il Cus Ferrara ha ottenuto il riconoscimento di “Settore Giovanile di III livello” dalla Figc confermandosi tra le società d’elite del panorama calcistico dilettantistico regionale e tale percorso continuerà certamente anche la prossima stagione.

L’attività di base, per la fascia di età 5-12 anni, ha visto protagoniste tutte le annate, portando ottimi risultati sia a livello numerico che qualitativo, grazie al lavoro e alla professionalità di tutti i nostri tecnici laureati in Scienze Motorie e/o in possesso del Patentino UEFA C.

Da evidenziare, e non è cosa ascontata, l’ambiente sano e sereno, familiare e al contempo professionale, vero punto di forza di questo Cus Ferrara calcio, aspetto prioritario per la società e per la crescita di questi/e bimbi/e e ragazzi/e. Questo è stato possibile grazie alla sinergia di tutti, società, tecnici, giocatori/giocatrici e famiglie.

La mission fondamentale è quella di far crescere i ragazzi del punto di vista fisico (rispettando le fasi dell’età evolutiva) e di tecnica calcistica, guidandoli al contempo nella crescita personale, utilizzando lo strumento “calcio” come scuola di vita.

Ovviamente la “macchina” Scuola Calcio del Cus Ferrara non si ferma per le vacanze e lo staff è già al lavoro per completare gli organici di ogni categoria, ricercando sempre le caratteristiche di competenza e comportamento in tutto lo staff.

Novità della prossima stagione, la volontà di tornare nel calcio “dei grandi” iscrivendo gli allievi di questa stagione alla categoria Under 18 Regionale, che non fa più parte del Settore Giovanile, dove invece avremo allievi U16 interprovinciali, U15 e U14 Provinciali.

Altra novità il potenziamento del Futsal (calcio a 5) giovanile, in parallelo al calcio a 11, con l’aggiunta della terza squadra, Under 15, la prima agonistica per il Cus Ferrara, che si va ad aggiungere all’Under 13 e Under 11 già iscritte quest’anno ai campionati regionali dando ottimi risultati sulla crescita qualitativa dei ragazzi.