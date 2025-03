Ghiviborgo-Livorno 7-1, che batosta per gli amaranto

Ghivizzano (Lucca), 9 marzo 2025 – Clamoroso allo stadio Carraia di Ghivizzano dove il Ghiviborgo strapazza il Livorno per 7-1. I padroni di casa segnano con la doppietta di Gori, Nottoli, Fischer, Signorini, Noccioli e Conti. Inutile la rete del pareggio iniziale di Rossetti.

Ancora avanti con il 3-4-2-1, Paolo Indiani schiera Filippo Tani in porta seguito da un braccetto difensivo inedito con Giacomo Risaliti insieme ad Andrea Fancelli e Lorenzo Borri che torna titolare dopo qualche mese. Sugli esterni ancora avanti con Edoardo Bonassi e Alessandro Calvosa con i soliti Filippo Bellini e Zaccaria Hamlili in cabina di regia. Sulla trequarti Federico Dionisi e Alessandro Malva alle spalle di Simone Rossetti come centravanti.

Partenza subito in salita per il Livorno che dopo sette minuti si trova sotto di una rete Gori che approfitta di una disattenzione di Risaliti per battere Tani in un uno contro uno. Amaranto che provano subito a reagire con Rossetti che si gira bene e cerca l’incrocio, ma il tiro è a lato. Ospiti che non si vogliono arrendere e, un minuto dopo un gol annullato, arriva il pareggio con Rossetti che in spaccata appoggia in rete l’assist di Malva.

Neanche il tempo di battere che il Ghiviborgo torna nuovamente avanti ancora con Gori con un gol clamoroso: l’attaccante di casa sgambetta vistosamente Borri e approfitta del salto in controtempo di Tani per appoggiare tutto solo a rete. Gli amaranto provano a reagire nuovamente con Malva ma il suo tiro, a botta sicura, viene miracolosamente salvato sulla linea. Il Ghiviborgo. In vantaggio, non vuole però rinchiudersi in difesa e continua a giocare e al minuto 40 trova il tris con Nottoli che, sugli sviluppi di un corner, trova una bellissima parabola al volo che scavalca un incolpevole Tani.

Allo scadere del primo tempo Rossetti cerca di approfittare del rinvio sbilenco del portiere di casa, ma il tiro esce di poco.

La seconda frazione riparte con il Ghiviborgo che nei primi cinque minuti assedia la metà campo amaranto nel tentativo di chiudere definitivamente la gara. Poco prima della mezz’ora arriva il meritato poker del Ghiviborgo che, dopo aver colpito il palo con Signorini, trova la rete con Fischer che finalizza alla perfezione una bella azione corale. Amaranto che provano a reagire immediatamente e colpiscono la traversa con un tiro da fuori di Calvosa.

I padroni di casa però ne hanno di più e trovano il pokerissimo con Signorini superata l’ora di gioco. Una partita disastrosa per la squadra di mister Paolo Indiani che non riesce ad arginare la valanga Ghiviborgo che trova anche la sesta rete al minuto 73 con Noccioli. A tempo praticamente scaduto arriva anche la settima rete dei padroni di casa con Conti che mette il punto esclamativo su una prestazione maiuscola. Pessima invece quella degli amaranto. Ghiviborgo che si conferma così bestia nera della squadra e unica, in tutto il girone, a essere uscita col bottino pieno nei due incontri contro la squadra di Indiani.

IL TABELLINO

Ghiviborgo (3-5-2): Bonifacio; Lopez Petruzzi, Bura, Conti; Giannini (82' Caiaffa), Barbera, Signorini, Nottoli (67' Noccioli), Vari; Fischer, Gori (75' Bifini). A disposizione: Gambassi, Simonetta, Coppola, Sartini, Bonafede, Larhrib. All. Bellazzini

Livorno (3-4-2-1): Tani; Fancelli, Borri, Risaliti; Bonassi, Hamlili (70' Luci), Bellini (46' Russo), Calvosa (63' Bacciardi); Dionisi, Malva (63' Arcuri); Rossetti. A disposizione: Ciobanu, Frati, Brenna, Gucci, D'Ancona. All. Indiani

Arbitro: Giordani di Aprilia

Reti: 7' Gori, 20' Rossetti, 22' Gori, 42' Nottoli, 55' Fischer, 62' Signorini, 73' Noccioli. 93’ Conti

Note: angoli 3-4, ammoniti Bellini, Gori, Luci, Arcuri; recupero 2' e 3’