La Civitanovese in vendita. All’ultimo salta l’accordo

Ancora un nulla di fatto nella trattativa per il passaggio di quote della Civitanovese. Ieri si è svolto un incontro a Palazzo Sforza in cui erano presenti l’imprenditore laziale Davide Ciaccia in persona con alcuni suoi collaboratori da una parte e, dall’altra, Enzo Di Meo, il quale avrebbe ricevuto la delega da patron Profili. Di Meo, è bene ricordarlo, è stato il direttore generale dei rossoblù dal 2017 al 2019, vale a dire nei primi anni della gestione targata Mauro Profili. Inizialmente, sembrava che l’accordo tra le parti fosse stato trovato e, intorno all’orario di cena, la trattativa sembrava ai dettagli. Sul piatto vi era un accordo preliminare da firmare, step che sarebbe stato propedeutico all’appuntamento definitivo, vale a dire il passaggio di quote da stipulare successivamente davanti al notaio. Invece, l’intera situazione si è arenata poco dopo le 21. Da quanto trapela, era attesa la firma del patron Profili che però non si sarebbe convinto di alcuni passaggi e quindi avrebbe deciso di non apporre la firma sul contratto. Secondo alcuni è tutto rimandato al prossimo appuntamento e, attendendo ancora un po’, l’operazione potrebbe davvero andare in porto. Secondo altri, si tratta invece del momento che segna la fine della trattativa. Dubbi che potranno essere fugati soltanto nelle prossime ore.

Intanto, l’ex direttore sportivo Claudio Cicchi, che sarà consulente tecnico della Recanatese, tiene a salutare l’ambiente rossoblù al termine delle due stagioni vissute nelle città costiera: "con questa occasione – dice Cicchi – voglio rivolgere un saluto caloroso a tutti i tifosi rossoblù, spero di rivederci in serie D. Auguro alla Civitanovese di tornare ai fasti di un tempo, perché i suoi sostenitori sono degni della massima considerazione. Quello scorso è stato un anno sfortunato, ma sono convinto che nella prossima stagione la Civitanovese torni a far parlare di sé. A livello personale, adesso inizia una nuova avventura a Recanati, una società che mi ha destato fin da subito una ottima impressione, un sodalizio fatto di uomini veri e seri che possono portare in alto questi colori".