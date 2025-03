Lucchese, pari in trasferta con la Legnago Salus. Di Ampollini il gol che porta un punto

Legnago, 22 marzo 2025 – La Lucchese impatta sul Legnago sotto gli occhi di Emanuele Canzonieri, l’imprenditore del triveneto che ha manifestato l’interesse per la proprietà. Ai rossoneri non basta il gol di Magnaghi, si fanno recuperare da Ampollini, ma non riescono a sfruttare le occasioni avute per chiudere il match, prima del pareggio.

Gli uomini di Gorgone, partono bene con Catanese, che al 1’ prolunga di testa per Visconti, che di destro calcio alto sopra la traversa. Ancora una buona occasione per la Lucchese che all’8, con Selvini crossa al centro per Magnaghi, ma il rasoterra del numero nove va a lato.

Nitida occasione da gol al 10’ con Selvini che raccoglie palla al limite dell’area di rigore, si gira e di destro, calcia a botta sicura, ma la palla termina fuori di pochissimo.

Al 13’ Magnaghi, raccoglie palla fuori dall’area di rigore da Ballarini e di destro batte Perucchi, portando in vantaggio i rossoneri. Salvaggio di Bendetti al 19’ su Basso Ricci, con il difensore rossonero che si immola deviando in angolo.

Lucchese di nuovo in avanti con Visconti al 20’ che costringe Muteba alla deviazione in angolo. Ancora pericolosi i rossoneri con il colpo di testa di Selvini, con Perucchini, che con un bel colpo di reni leva la palla dalla porta.

Brutto fallo a centrocampo di Catanese su Diaby con entrambi i giocatori che sono costretti al cambio. Il primo tempo non regala altre emozioni ed i rossoneri provano a chiudere in avanti alla ricerca del gol della sicurezza. Nel secondo tempo parte meglio il Legnago, ma è sempre la Lucchese che al 13’ va vicina al secondo gol con con Magnaghi, ma Perucchini respinge con la mano.

Ancora il numero nove rossonero poco dopo approfittando di un errore di Ampollini, manda la palla poco a lato. La Lucchese c’è e vuole cercare di chiudere il match, segnando il secondo gol, che però non vuole arrivare.

Melgrati salva il risultato al 17’ con Casarotti, che approfitta di una indecisione di Gucher, con Basso Ricci che calcia addosso al portiere rossonero. La prima vera occasione del Legnago, che sta provando a spingere sull’acceleratore per cercare il pareggio. Il pareggio è nell’aria ed arriva al 20’ punizione di Bombagi, la palla tagliata arriva ad Ampollini, che di testa, trova la deviazione giusta, con la palla che finisce prima sul palo interno e poi in rete, realizzando così la sua prima rete tra i professionisti.

Salvataggio di Gucher, dopo una discesa di Basso Rizzi al 23’, Melgrati prova ad uscire, la palla arriva al centro dell’area a Svidercoschi, ma l’austriaco si immola. Proteste rossonere al 30’ per un fallo di Ampollini su Fedato, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. Bella discesa poco dopo di Fedato, servito da Selvini, ma Pierucchi, respinge con i pugni. Ancora un pericolo in area di rigore della Lucchese con una punizione al 33’ di Bombagi, ma nessuno dei compagni trova la deviazione vincente.

L’ultima occasione arriva in pieno recupero con un tiro da fuori di Gucher, respinto da Perucchini, sulla respinta arriva Ballarini, ma il destro fa la barba al palo. La Lucchese ha provato a chiudere in avanti, ma non è riuscita a trovare il gol della vittoria e si deve accontentare di questo punticino. E domenica alle 15 al Porta Elisa arriva la Ternana.

Il tabellino

Legnago Salus Lucchese 1 – 1

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Perucchini; Tanco, Noce, Koblar (1’ st Leoncini, 25’ st Dore), Ampollini; Bombagi, Diaby (36’ st Casarotti), Muteba; Franzolini; Svidercoschi (25’ st Spalluto), Basso Ricci. (A disp.: Rigon, Bajari, Morello, Zanetti, Peschetola, Ruggeri, Ballan). All.: Bagatti. LUCCHESE: Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani (1’ st Cartano), Ballarini, Galli (37’ st Antoni), Catanese (36’ st.Welbeck), Visconti; Magnaghi (28’ st Fedato), Selvini (37’ st Badije). (A disp.: Coletta, Da Silva, Salomaa, Fedato, Gheza). All.: Gorgone squalificato, in panchina Testini. Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Marcatori: 13’ pt Magnaghi, 20’ st Ampollini.

Note: angoli 2-6; ammoniti Basso Ricci, Ampollini, Catanese e Cartano; recupero 4’ pt e 5’ st; spettatori 290. Alessia Lombardi