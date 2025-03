Un imprenditore interessato alla Lucchese, “pronto un milione per rilevare il club”

Lucca, 20 marzo 2025 – Si sta muovendo qualcosa intorno alla Lucchese1905. Nelle ultime ore è infatti arriva la notizia dell’interessamento di un imprenditore del nord, pronto a mettere sul piatto un milione di euro per rilevare il club e far fronte alle spese immediate, pagamento dispendi e contributi arretrati e futuri, per evitare nuove penalizzazioni. L’avvocato Mauro Nucera, che fa l’agente sportivo, ha inviato una pec con una concreta manifestazione di interesse per l’acquisizione della società rossonera da parte di un importante imprenditore del triveneto. A questo punto la palla passa in mano a Sanpietro amministratore della Slt di Roma, che di fatto è la proprietaria al cento per cento della Lucchese, per capire quali saranno le sue intenzioni.

Il tempo è poco, anche perché a metà mese ci sarà nuovamente da pagare gli stipendi e contributi, con il rischio di nuove penalizzazioni nel caso non dovesse essere fatto, che dovranno scontarsi nella prossima stagione. L’imprenditore del triveneto sarebbe a conoscenza dell’ammontare della cifra necessaria, circa 1 milione di euro, sia per sistemare gli stipendi non pagati, relativi a tre mensilità, che per far fronte alla prossima scadenza federale del 16 aprile. C’è quindi la speranza che possa finalmente muoversi qualcosa di concreto, con una persona in grado di salvare la Lucchese al quarto fallimento in diciassette anni. Ma bisogna comunque rimanere cauti, perché al momento bisogna aspettare di capire quale sarà la risposta di Sanpietro alla richiesta mossa dall’avvocato Nucera, che dovrà arrivare a breve già nelle prossime ore. Se le condizioni per la nuova cessione della società non dovessero verificarsi, allora la situazione tornerebbe di nuovo nelle mani di Varetti, sindaco revisore, che a quanto pare dovrebbe avere entro fine mese un incontro con il presidente della Lucchese, Longo, per decidere cosa fare. Ma in quel caso la decisione potrebbe essere portare i libri in tribunale e arrivare così al fallimento. Nessuno si vuole illudere, soprattutto dopo i proclami fatti dal presidente Andrea Bulgarella, poi disattesi fino ad arrivare all’acquisizione della società rossonera da parte della Sanbabila, ma società che non aveva le risorse necessarie per acquisire un club di calcio fino ad arrivare alla Slt, un’altra società, che ha acquistato la Sanbablila per poco più di millecinquecento euro. Una situazione brutta, che tutti si augurano possa avere un epilogo diverso da quello che però purtroppo sembra già scritto. L’ultima speranza è questo imprenditore che si è palesato interessato a rilevare la Lucchese con tutto il suo debito.