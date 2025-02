La Pistoiese non ci sta e fa ricorso: ‘Il pari col Lentigione viziato da un errore tecnico’

Pistoia, 5 febbraio 2025 – La Pistoiese non ci sta. Il pareggio (1-1) casalingo con il Lentigione di domenica scorsa, che ha fatto scivolare la squadra arancione a -10 dal duo di testa formato da Forlì e Ravenna (questa la classifica per quanto riguarda le prime posizioni: Forlì e Ravenna 51, Tau 48, Pistoiese e Lentigione 41) è viziato da un errore arbitrale. Così ha presentato ricorso alle autorità competenti. Questo il comunicato, testuale, emesso dalla società.

“La Fc Pistoiese comunica di aver effettuato ricorso per la gara Pistoiese-Lentigione del giorno 2 febbraio 2025, valevole per il 22° turno del Campionato di Serie D, Girone D. Il direttore di gara al 45’ minuto del primo tempo della suddetta gara assegnava un rigore a favore del Lentigione Calcio per un presunto fallo nella propria area di rigore del calciatore numero 7 della FC Pistoiese Kharmoud Anas, ed espelleva lo stesso calciatore, senza che questo avesse commesso alcuna infrazione di gioco. Dalla documentazione video e fotografica a supporto di quanto sostenuto si evince che il calciatore numero 7 di FC Pistoiese non commetteva nessun fallo, essendo a distanza dal giocatore del Lentigione, per cui il rigore assegnato al Lentigione Calcio e l’espulsione del calciatore stesso non dovevano essere inflitti dal direttore di gara.

Il Lentigione calcio andava in vantaggio con il punteggio di 0-1 a seguito della realizzazione della rete su calcio di rigore, assegnato impropriamente, e la FC Pistoiese si è trovata costretta a disputare l’intero secondo tempo della gara con un calciatore in meno, in svantaggio di una rete e con la sicura squalifica di Kharmoud per la prossima partita. Al termine della partita il Direttore di Gara, mostrando la massima disponibilità e gentilezza, dopo un confronto pacato e civile nel rispetto dei ruoli con i dirigenti della FC Pistoiese, ammetteva di fronte a loro in maniera definitiva la possibilità di aver sbagliato, manifestando il proprio dispiacere per l’accaduto.

Visto il palese errore tecnico commesso che ha condizionato lo svolgimento ed il risultato finale della suddetta gara, la Fc Pistoiese ha chiesto di non omologare il risultato della gara Pistoiese-Lentigione e la nuova disputa della partita. La Fc Pistoiese è consapevole della complessità del ricorso ma ritiene che questo episodio sia la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza visti i numerosi episodi sfavorevoli subiti dall’inizio dell’anno ad oggi. La Fc Pistoiese chiede rispetto prima di tutto come Società e Città, nonché per i propri tesserati, i propri tifosi e una proprietà che investe energie e risorse nella costruzione di un progetto sportivo pulito e corretto”. Vedremo come andrà a finire.