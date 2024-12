Reggiana, regalo di Natale in ritardo: grande reazione e vittoria per 2-1 sulla Juve Stabia

Reggio Emilia, 26 dicembre 2024 – La Reggiana si fa un regalo di Natale (con qualche ora di ritardo) enorme: grande prestazione e vittoria casalinga contro una Juve Stabia che era quarta in classifica e arrivava da tre vittorie di fila. Ora i granata salgono a 21 punti, con la zona playout due punti indietro (in attesa di Sampdoria-Carrarese di stasera). Riscattata la pessima gara di Cittadella con una prestazione da squadra vera: finisce così il girone d’andata.

Il primo tempo è praticamente perfetto: Portanova al 12’ di testa sblocca la gara su un cioccolatino di Vergara, bravissimo nel cross morbido. Poi Sampirisi rischia su una spinta su Rocchetti, ma per l’arbitro non c’è rigore.

Al 24’ altro Vergara show: con grande caparbietà recupera una palla che aveva perso una frazione di secondo prima (assist di Sersanti), poi si libera per il tiro e sinistro imprendibile per il 2-0. Sampirisi rischia ancora con un contatto in area su Fortini, ma la Juve Stabia tira una sola volta in porta (Adorante impegna da fuori Bardi, attento).

In ogni caso è tutta un’altra Reggiana rispetto a Cittadella: c’è coesione, i granata arrivano per primi sulle seconde palle, e la personalità è quella giusta.

Nella ripresa la Juve Stabia fa subito due cambi, tra cui fuori il difensore Varnier per Piscopo, giocatore offensivo rapido. La Reggiana però soffre realmente solo su un tiro di Piovanello ben parato da Bardi, e sul gol nel finale di Adorante di testa. Si torna in campo già domenica: alle ore 15 vicina trasferta col Mantova (che oggi ha pareggiato 1-1 sul campo dello Spezia) per provare a chiudere al meglio il 2024.

Il tabellino

REGGIANA-JUVE STABIA 2-1 REGGIANA (4-1-4-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Portanova (16’st Marras), Vergara (32’st Okwonkwo); Gondo (16’st Pettinari). A disp.: Sposito, Stulac, Vido, Fiamozzi, Fontanarosa, Maggio, Urso, Cavallini, Nahounou. All.: Viali JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier (1’st Piscopo), Bellich; Fortini, Leone (34’st Meli), Buglio (15’st Di Marco), Rocchetti; Pierobon (1’st Piovanello), Candellone, Adorante. A disp.: Matosevic, Signorini, Zuccon, Baldi, Floriani Mussolini, Balzano, Gerbo. All.: Pagliuca Arbitro: Tremolada di Monza (Lombardo e Miniutti; IV ufficiale Andreano; Var Maggioni, Avar Pagnotta) Reti: Portanova (R) al 12’pt, Vergara (R) al 24’pt, Adorante (J) al 36’st. Note: spettatori 8912, per un incasso lordo di 98.397,84 euro. Ammoniti Buglio, Gondo, Adorante, Sampirisi, Bellich, Meroni, Okwonkwo, mister Pagliuca. Angoli: 7-1. Recuperi: 1’e 5’.