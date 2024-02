Viareggio Cup, successo viola contro la Carrarese. I risultati della seconda giornata del gruppo A

Viareggio, 14 febbraio 2024 – Successo viola nel Torneo di Viareggio contro la Carrarese. La Fiorentina batte gli avversari per 3-0. Partita a senso unico tra il Sassuolo Under 18 e il Westchester United. Il match finisce per 6 reti a 1 per gli emiliani.

Ecco tutti i risultati della seconda giornata del gruppo A.

Fase a gironi

SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED 6-1

Reti: 19' pt. Gjyla rig. (S), 20' Maricic (W), 35' Danciutiu (S), 38' Danciutiu (S), 44' Danciutiu (S); 34' st. Negri (S), 45' Negri (S).

(arbitro Iglio di Pistoia)

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

GALATASARAY-LUCCHESE 1-1

Reti: 12' pt. Dilek (G), 15' Riad (L).

(arbitro Gardella di Chiavari)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

FIORENTINA-CARRARESE 3-0

Reti: 18' pt. Ofoma (F), 20' Padilla Mendoza (F); 8' st. Padilla Mendoza (F).

(arbitro Giovannini di Prato)

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

STELLA ROSSA-BEYOND LIMITS 0-3

Reti: 18' st. Adegboyega (B), 26' Cole (B), 38' Ayodele (B).

(arbitro Macelloni di Grosseto)

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Ilio Traversa” (ore 15) (Sintetico)

HONVÉD BUDAPEST-PONTEDERA 2-1

Reti: 45' pt. Sebastien (H); 15' st. Coviello (P), 46' Gyenes (H).

(arbitro Bello di Empoli)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

IBRACHINA-ALEX TRANSFIGURATION 3-5

Reti: 19' pt. Madubuko (A), 26' Madubuko (A), 31' Kilani (A), 37' Piovezan (I), 42' Enrique (I), 46' Nwachukwu (A); 13' st. Madubuko (A), 24' Gabryel (I).

(arbitro Bo di Livorno)

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)