Vicenza Carrarese: probabili formazioni, dove vederla in tv. Appuntamento con la storia

Carrara, 5 giugno 2024 – Appuntamento con la storia. Alle 21 c’è la sfida Vicenza Carrarese, finale playoff per la promozione in Serie B. Un doppio confronto attesissimo a Carrara, con tanta gente (circa 900 persone, il massimo consentito) che seguirà la sfida insieme, allo stadio Dei Marmi. Una serata fondamentale.

L’andata è a Vicenza, il ritorno a Carrara. La Carrarese ha intanto un vantaggio importante in questo doppio confronto. Un mercoledì sera dunque tutto da vivere.

Probabili formazioni

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Sandon, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Proia, Della Morte; Pellegrini. All. Vecchi.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto.

Dove vederla

Vicenza-Carrarese, finale di andata dei polayoff di Serie C, sarà in diretta in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). In streaming su RaiPlay, Sky Go e Now.

In 1200 da Carrara

Sono 1200 i tifosi della Carrarese che saliranno a Vicenza per vedere la partita. Una risposta clamorosa da parte del pubblico. Nonostante il giorno feriale, nessuno vuole perdersi lo spettacolo e coprirà dunque le centinaia di km tra andata e ritorno per sostenere dal vivo la squadra.

Il ritorno

Per quanto riguarda la prevendita per la gara di ritorno (domenica 9 giugno con inizio alle 17.30) si aprirà presumibilmente nel pomeriggio di giovedì, dopo che in mattinata si sarà svolta la riunione del Gos. Sarà una vera corsa contro il tempo perché si arriverà al tutto esaurito nel giro di pochi minuti. Allo stadio dei Marmi domenica saranno presenti anche tante personalità. Potrebbe esserci anche il presidente della Figc Gabriele Gravina.