Sport in vetrina: eccellenze in passerella al Premio Le Velo

Scarperia, 4 dicembre 2024 - Otto premi per altrettante eccellenze dello sport che hanno raccontato in sintesi le loro storie sportive, i risultati più importanti e di prestigio ottenuti, i loro programmi per il futuro. La cerimonia di premiazione si è tenuta alla Fattoria Il Palagio di Scarperia, per il 27° Premio Internazionale Le Velo – L’Europa per lo Sport – ideato e organizzato dalla coppia Riccardo Nencini-Leonardo Manzani con la presenza anche quest’anno dei rappresentanti dei comuni del Mugello e il patrocinio dell’Ussi.

Nessuno è mancato, con il ciclismo grande protagonista, che ha fatto la parte del leone con metà dei riconoscimenti. La passerella si è aperta con il premio beneficenza nel ricordo della collega Paola Leoni, consegnato alla Fondazione Michele Scarponi (presente il fratello Marco) che lavora creando e finanziando progetti che hanno come fine la sicurezza per chi va in bicicletta. P

remio speciale a Giuseppe Martinelli direttore sportivo nel ciclismo dal 1986 che ha guidato tanti campioni tra i quali Pantani, Chiappucci, Bontempi, Garzelli, Simoni, Cunego, Aru, Nibali, sceso dall’ammiraglia alla fine della stagione 2024. Riconoscimenti a seguire per il mugellano Cosimo Casati, uno dei giocatori di football americano più importanti, e che si può considerare presenza fissa nella Nazionale Azzurra, al paratriathlon livornese Gianluca Valori che ha preso parte alle Paralimpiadi di Parigi 2024, al giovane ciclista Enea Sambinello del Team Vangi Il Pirata Sama, una delle promesse giovanili già nel mirino di grande team come la UAE di Tadej Pogacar.

A seguire la nuotatrice specializzata nel fondo, la fiorentina di Lastra a Signa Ginevra Taddeucci delle Fiamme Oro-Canottieri Napoli, medaglia di bronzo nella 10 km in acque libere alle ultime Olimpiadi e terza anche in Coppa del Mondo. Infine premio alla Nazionale di calcio di San Marino, penultima nel ranking della Fifa, che vanta una vittoria, 9 pareggi e 196 sconfitte, e quello nel ricordo del collega Riccardo Benvenuti a Riccardo Magrini, ex ciclista e direttore sportivo, voce amata ed apprezzata del ciclismo di Eurosport.