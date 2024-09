Ciclismo: presentati i Campionati Italiani di Pump Track, un grande spettacolo a Ponte Buggianese

Ponte Buggianese, 16 settembre 20924 - A completare il programma di tutti gli eventi tricolori della stagione 2024 in Toscana mancano ancora due manifestazioni. La prima è in programma domenica sul circuito di Albinatico nel comune di Ponte Buggianese in provincia di Pistoia, che ospiterà i migliori atleti nazionali della disciplina emergente del Pump Track, l’altra di Enduro il 6 ottobre all’Isola d’Elba.

La rassegna tricolore in Valdinievole di Pump Track presso il Bike360, il moderno e innovativo circuito realizzato qualche anno fa per dare spazio ad una disciplina ancora oggi in grande crescita.

Si tratta di un circuito fatto di salite, discese e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie. Con Pump si intende il gesto con cui si spinge con le gambe verso il basso in fase di discesa per aumentare la velocità, mentre Track significa semplicemente percorso.

L’obiettivo quello di completare il percorso nel minor tempo possibile sfruttando i tratti caratteristici della pista.

“I primi ringraziamenti alla Regione Toscana e al presidente Eugenio Giani, che ha sempre seguito da vicino la nostra attività e ha personalmente dato un grande sostegno – afferma il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi -. Il nostro è un impianto unico in Toscana e tra i migliori in Italia e questo ci rende estremamente orgogliosi nell’ospitare la rassegna tricolore”.

Soddisfatto anche Riccardo Grazzini, proprietario dell’impianto Bike 360: “Nel 2021 avemmo l’idea di dare luce ad un bike park, sia per i bambini sia per gli agonisti. Siamo cresciuti nel corso degli anni e abbiamo riscontrato interesse sempre maggiore da parte delle famiglie. In questi anni abbiamo già ospitato gare importanti: due anni fa a Ponte Buggianese si è tenuta la prova di qualificazione per il campionato mondiale, nel 2023 c’è stato il campionato regionale toscano e quest’anno un altro appuntamento che ci rende molto felici”.

La manifestazione di domenica 22 settembre organizzata dal Bike Academy Valdinievole del presidente Giacomo Pellegrini, vedrà al via maschi e femmine delle categorie, Esordienti, Allievi e Over 17, e ai primi andrà la maglia tricolore. La giornata inizierà alle 8 con la consegna dei pettorali, seguita dal riscaldamento e dai giri di prova. Alle 10 il via alle prove cronometrate che serviranno a comporre i tabelloni ad eliminazione diretta. Dopo di che i riders si sfideranno uno contro uno e chi arriverà in fondo sarà il campione.