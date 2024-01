Vittoria Guazzini, un’altra medaglia. I suoi Europei su pista si chiudono con un bronzo

Apeldoorn(Olanda),14 gennaio 2024 – Sulla pista olandese si sono conclusi i Campionati Europei e per la toscana di Poggio a Caiano, è arrivata la medaglia di bronzo nella gara della “Madison” dopo l’oro conquistato con il quartetto nella prova dell’inseguimento a squadra. La Guazzini ha disputato la gara in coppia con Elisa Balsamo, e le due azzurre hanno dimostrato di essere in ottima condizione.

Felice il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni: “Mi ha fatto piacere vedere tanti giovani in un contesto internazionale così importante. Questi Europei sono un passaggio importante verso le Olimpiadi di Parigi e i risultati nelle specialità olimpiche ci dicono che stiamo sulla strada giusta. Ringrazio Roberto Amadio, il CT Marco Villa, tutti i collaboratori e lo staff, che si prodigano come sempre per mettere gli atleti nelle migliori condizioni oltreché gli stessi atleti per l’impegno e l’attaccamento alla maglia azzurra dimostrato”.

Da notare che la medaglia di oggi ha un peso specifico importante perché in una disciplina che fa parte del programma olimpico. Soddisfatto e felice anche la poggese Vittoria Guazzini: “Sicuramente un bel modo di cominciare la stagione che porta a Parigi. Io e Elisa ci conosciamo e stimiamo, anche se non abbiamo modo di correre spesso insieme. Questa è stata la prima gara dell’anno. Abbiamo ancora diversi meccanismi da mettere a punto ma abbiamo il tempo per farlo”.

Infine il bilancio finale nella parole del c.t. Marco Villa: “Europei positivi. Con i quartetti, che sono la base per la qualificazione alle Olimpiadi, abbiamo lavorato bene. Ho avuto indicazioni importanti nelle specialità olimpiche. Abbiamo avuto anche l’occasione di provare diversi giovani e visto crescere ancora il settore della velocità. Io sono soddisfatto”.

Antonio Mannori