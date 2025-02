Jannik Sinner si rilassa sciando sulle piste di Plan de Corones. Niente tennis e tanto tempo in famiglia

Sesto, 1 febbraio 2025 - Per il campionissimo Jannik Sinner è il momento del relax. Dopo aver conquistato per la seconda volta gli Australian Open, il tennista è tornato a casa, tra le montagne di Sesto Pusteria. Parola d'ordine: niente tennis.

Jannik Sinner si rilassa sulle piste da sci vicino a casa

Sinner, che dopo Melbourne aveva dichiarato di aver bisogno di riposo, tanto che ha rinunciato al torneo di Rotterdam e non è andato con altri campioni del tennis azzurro al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pensa solo a rilassarsi con i suoi famigliari e a divertirsi sulla neve.

Jannik, provetto sciatore (Da ragazzino ha vinto il trofeo Topolino come Tomba), sta ricaricando le pile giù per le piste di Plan de Corones, dove è stato immortalato. Per Sinner Sesto Pusteria è un rifugio sicuro, dove passare un po' di tempo con i genitori e suo fratello.

Jannik Sinner da bambino era una promessa dello sci

Dopo un breve periodo di relax Sinner farà rientro a Montecarlo per ricominciare gli allenamenti e prepararsi ai prossimi tornei.