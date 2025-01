4 Torri a Trento per dare una svolta. Nuovo corso con De Marco al timone

Prima partita dell’anno solare, ma soprattutto prima assoluta del nuovo allenatore della 4 Torri Volley. Già, perché oggi alle 20 a Trento debutterà sulla panchina granata coach Roberto De Marco, che ha preso il posto di Andrea Fortunati al timone della prima squadra da poco più di una settimana. È stata una decisione improvvisa quella del club granata, che per dare la scossa alla squadra ha scelto di sacrificare il tecnico destinandolo al settore giovanile affidandosi a un nuovo coach. Di sicuro stasera sul campo dell’UniTrento Volley si profila un esordio tutt’altro che comodo per De Marco, chiamato ad affrontare la quarta forza del campionato con grossi problemi di organico.

Della partenza dell’opposto Cherin che si è accasato a Gorizia abbiamo già parlato (la società è alla ricerca di un sostituto), ma a Trento mancherà soprattutto una pedina chiave come Grazzi, fermato dal giudice sportivo per "aver assunto un comportamento aggressivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, dopo che quest’ultimo ha esultato per l’ultimo punto in maniera animata e per aver proferito commenti polemici nei confronti della coppia arbitrale". Così recita il comunicato ufficiale, anche se in realtà dopo la fine della partita persa contro Bassano prima di Natale non sembrava fosse accaduto nulla di particolare.

Formazione rimaneggiata quindi per coach De Marco, che contro l’UniTrento potrà dunque contare sugli alzatori Schincaglia e Zanni, gli schiacciatori Morelli, Rossatti e Rossetti, i centrali Aprile, Dosi, Pavani e Sulmona, e i liberi Poli e Soriani. Sull’altro fronte, la seconda squadra del Trentino Volley (club di Superlega) guidata dall’allenatore Francesco Conci potrà contare su Boschini, D’Amato, Fedrici, Frassanella, Giani, Muraro, Mussari, Pesce, Pitto, Sandu, Spagnolli, Taddei. Finora otto vittorie e tre sconfitte per Trento: tra i ko spicca quello per 3-0 nell’ultimo turno a Massanzago.

"È una squadra in forma, giovane ma che gioca anche bene – assicura coach De Marco alla vigilia –. Lo testimonia la posizione in classifica, ma le rendiamo merito anche per quello che ha fatto vedere a livello di prestazioni. Per quanto ci riguarda, nei primi allenamenti ho avvertito sensazioni positive: la squadra è stata allenata bene, ha voglia di stare in campo ed è serena. Abbiamo degli obiettivi sfidanti per questo finale di stagione, proveremo a giocare le partite con rinnovato entusiasmo".

