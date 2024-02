4 Torri, caccia ai playoff sul campo di San Marino

La caccia alla zona playoff della 4 Torri Volley continua sul campo della PromoPharma San Marino, che gioca le proprie gare casalinghe nella palestra Casadei di Serravalle. Si comincia oggi alle 18, con la squadra di Fortunati che contro la penultima della classe non può davvero permettersi di lasciare punti per strada. Anche perché l’occasione per rosicchiare qualche altro punto alle prime della classe è davvero ghiotta. Già, perché oggi si affrontano La Nef Re Salmone Osimo e The Begin Volley Ancona, rispettivamente quarta (ma capolista virtuale, considerando che è a -2 dalla vetta con una gara in meno) e capolista a braccetto con la Pallavolo Sabini. Smanio e compagni invece sono terzi a -1 dalla coppia di testa, e aspettando buone notizie dagli altri campi potrebbero addirittura balzare al comando dopo questa giornata di campionato. Meglio non pensarci e continuare a concentrarsi partita per partita, anche perché quella con la PromoPharma San Marino nasconde comunque più di un’insidia e non va sottovalutata. "Siamo tutti soddisfatti di quello che abbiamo fatto nell’ultima partita di campionato – ricorda coach Andrea Fortunati –. È stato un risultato importante che ci riporta sul podio della classifica ad un solo punto dalle prime. Affrontiamo San Marino in un match fondamentale per ritrovare la prima posizione: è sicuramente una squadra che ha fame di punti e va alla ricerca di una vittoria, quindi dobbiamo scendere in campo con la grinta a mille per cercare di conquistare i tre punti. Ci aspettano poi importanti scontri diretti tra i quali quello con Ancona, che considero decisivo per la parte alta della classifica. Attualmente le distanze sono molto brevi e tutte le squadre della parte alta devono vincere per poter mantenere le proprie posizioni. Tutte le partite sono estremamente complicate e non ci sono risultati scontati. La continuità farà la differenza tra chi riuscirà a restare in questa fascia e chi non ce la farà".

Stefano Manfredini